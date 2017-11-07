Жителям Приморья помогают распознать инсульт вовремя
Приморские врачи дают инструкцию, как нанести У. Д. А. Р. по тяжелой болезни (ИНФОГРАФИКА).
Приморские врачи дают инструкцию, как нанести У. Д. А. Р. по тяжелой болезни (ИНФОГРАФИКА).
Владивосток, 7 ноября, PrimaMedia.
2018 год в Приморье врачи объявили годом борьбы с инсультом. Инсульт — страшное заболевание, которое в одно мгновение способно изменить вашу жизнь навсегда. Ежегодно в Приморском крае происходит около 6 тысяч острых инсультов. 40% погибают в течение года. Из выживших — 80% становятся, из которых 20% не могут обходиться без посторонней помощи. Приморские врачи дают инструкцию, как нанести УДАР по смертельной болезни, сообщает ИА PrimaMedia.
«Если говорить о заболевании — мало кто захочет воспринимать такую информацию. Наша задача, чтобы как можно больше людей научились распознавать симптомы инсульта и знали, что необходимо предпринять в этом случае», — говорит заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения краевой клинической больницы № 1 Дмитрий Хан.
Сегодня существует эффективная диагностика «У. Д. А. Р.», которая позволяет распознать инсульт с 90% точностью. Причем для этого не нужно иметь медицинское образование. Эту диагностику могут применять взрослые и дети.
Как распознавать симптомы инсульта:
У — улыбка: попросите человека улыбнуться, оскалить зубы;.
Д — движение: попросите поднять и удерживать руки перед собой;.
А — артикуляция: попросите назвать себя, имя и фамилию;.
Р — решение: если улыбка кривая, перекосило лицо, если не поднимается или ослабела рука, если человек не может назвать свое имя, нарушена речь, значит, случился инсульт.
Решение в такой ситуации одно — немедленно звонить «03» и вызвать скорую помощь.
В Приморском крае созданы все условия для качественного лечения