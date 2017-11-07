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11:48 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Жителям Приморья помогают распознать инсульт вовремя

Приморские врачи дают инструкцию, как нанести У. Д. А. Р. по тяжелой болезни (ИНФОГРАФИКА).

Владивосток, 7 ноября, PrimaMedia.

2018 год в Приморье врачи объявили годом борьбы с инсультом. Инсульт — страшное заболевание, которое в одно мгновение способно изменить вашу жизнь навсегда. Ежегодно в Приморском крае происходит около 6 тысяч острых инсультов. 40% погибают в течение года. Из выживших — 80% становятся, из которых 20% не могут обходиться без посторонней помощи. Приморские врачи дают инструкцию, как нанести УДАР по смертельной болезни, сообщает ИА PrimaMedia.

«Если говорить о заболевании — мало кто захочет воспринимать такую информацию. Наша задача, чтобы как можно больше людей научились распознавать симптомы инсульта и знали, что необходимо предпринять в этом случае», — говорит заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения краевой клинической больницы № 1 Дмитрий Хан.

Приморцам важно знать главное — как распознать инсульт. Ведь у пациента есть только 4,5 часа, чтобы попасть в больницу. Это то самое «терапевтическое окно» или «золотой час», в случае ишемического инсульта своевременное вмешательство врачей может вернуть человека к нормальной жизни за минуты, а значит, у больного есть шанс не стать инвалидом. Если прошло более 4,5 часов, применять лечение уже невозможно из-за риска осложнений.

Сегодня существует эффективная диагностика «У. Д. А. Р.», которая позволяет распознать инсульт с 90% точностью. Причем для этого не нужно иметь медицинское образование. Эту диагностику могут применять взрослые и дети.

Как распознавать симптомы инсульта:

У — улыбка: попросите человека улыбнуться, оскалить зубы;.

Д — движение: попросите поднять и удерживать руки перед собой;.

А — артикуляция: попросите назвать себя, имя и фамилию;.

Р — решение: если улыбка кривая, перекосило лицо, если не поднимается или ослабела рука, если человек не может назвать свое имя, нарушена речь, значит, случился инсульт.

Решение в такой ситуации одно — немедленно звонить «03» и вызвать скорую помощь.

В Приморском крае созданы все условия для качественного лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В рамках краевой госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013−2020 годы в регионе открыты восемь специализированных первичных сосудистых отделений — во Владивостоке на базе городских больниц № 1 и № 4, в Находке, Уссурийске, Спасске-Дальнем, Дальнереченске, Дальнегорске, Арсеньеве. Врачи готовы в круглосуточном режиме оказывать самую современную медицинскую помощь пациентам.

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