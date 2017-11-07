Еще один поезд на Новый год запустит ДВЖД

Источник: ДЕЙТА

На Дальневосточной железной дороге назначен дополнительный скорый пассажирский поезд № 221/222 сообщением Владивосток — Хабаровск. Однако совершит он всего лишь одну поездку из Владивостока в Хабаровск и обратно, так как маршрут введен для обеспечения перевозки пассажиров в период предновогодних праздничных дней.

Так, из Владивостока состав отправится 29 декабря в 19 часов 10 минут (здесь и далее время указано местное) и прибудет в Хабаровск 30 декабря утром, в 8 часов 10 минут.

В обратный путь «новогодний» поезд отправится вечером того же дня, в 19 часов 32 минуты. Во Владивостоке состав высадит своих пассажиров 31 декабря в 6 часов 55 минут.

Отмечается, что регулярные составы пассажирских поездов на период новогодних праздников будут пополняться дополнительными вагонами исходя из пассажиропотока.

К слову, продажа ж/д билетов на новогодние праздники уже стартовала. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию и не остаться без заветного билета, проездные талоны рекомендуется брать, как можно раньше.