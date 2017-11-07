В Москве ограничено движение автомобилей

До 13:00 будут полностью перекрыты улицы Ильинка и Варварка и до одной полосы ограничат движение по Васильевскому спуску и Большому Москворецкому мосту.

С 14:00 до 19:00 будет полностью перекрыт Страстной бульвар от д. 2 до улицы Большая Дмитровка и на этот же период до двух полос ограничат движение по Тверской улице, улице Охотный Ряд и Театральному проезду.