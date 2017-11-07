Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Нужно ли будет ходить к врачу через 10 лет
Лимузин Ленина: что выяснилось после автомобильной переписи
МВД заявило о предотвращении у метро в Москве теракта с «КамАЗом»
Во время испытательного полета у самолета РФ отказал двигатель
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: Волочкова выложила "свежее фото" из спальни
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Золотая осень: Наталья Водянова устроила фотосессию в парке
Сергей Шнуров устроил жене романтическую прогулку по Петербургу
Как соцсети меняют медицину
Нужно ли будет ходить к врачу через 10 лет
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
12Теракт в Нью-Йорке
11:42 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Москве ограничено движение автомобилей

7 ноября в Москве в течение дня будет ограничено движение автомобилей в связи с проведением праздничных мероприятий, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

До 13:00 будут полностью перекрыты улицы Ильинка и Варварка и до одной полосы ограничат движение по Васильевскому спуску и Большому Москворецкому мосту.

С 14:00 до 19:00 будет полностью перекрыт Страстной бульвар от д. 2 до улицы Большая Дмитровка и на этот же период до двух полос ограничат движение по Тверской улице, улице Охотный Ряд и Театральному проезду.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 18:00 до 21:30 будут полностью перекрыты улицы Заморенова, Трехгорный Вал, Красная Пресня.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Третий срок — плохая идея
Вдове отравленного банкира нашлось оправдание
Трамп попросил у Конгресса денег на защиту от Северной Кореи
Россияне приготовились к ослаблению рубля
Собчак выступит за отмену закона о гей-пропаганде
Стас Михайлов пожаловался в ЕСПЧ на российские суды
AliExpress сократит сроки доставки в Россию в четыре раза
Эксперты рассказали о резком росте числа протестов в России
На спутнике Сатурна нашли источник жизни
Спорт
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи Сборная Аргентины прибыла в Москву, и молодая ее часть даже провела первую тренировку. Лионель Месси — тоже в столице
Авто
Внедорожный Kia Rio: он оказался чуть дороже «Весты Кросс» Kia объявила цены на свою долгожданную новинку — внедорожный хэтчбек Rio X-Line. Автомобиль будет стоить от 774 900 рублей
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Как выглядит возрастной макияж: мнение эксперта Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
15 ошеломляющих фотографий, на которых показано рождение ребенка Сильные кадры поразили пользователей соцсетей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь