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11:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп встретился с автором песни Pen-Pineapple-Apple-Pen

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Японию встретился с музыкантом Пико-Таро, получившим известность благодаря хиту Pen-Pineapple-Apple-Pen («Ручка-ананас-яблоко-ручка»). Фотографии с мероприятия исполнитель выложил на своей странице в Twitter.

На снимках Пико-Таро (настоящее имя — Казухито Косака) позирует рядом с американским лидером и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. При этом музыкант делает фирменный «ручко-фруктовый» жест. В комментариях пользователи предположили, что исполнитель в этот момент напевал «У меня есть Абэ, у меня есть Трамп. М-м-м, Абэ-Трамп».

The Guardian отмечает, что прием по случаю визита президента США состоялся 6 ноября в Токио. На нем Пико-Таро должен был исполнить несколько композиций. Издание пишет, что японский премьер хотел таким образом поддержать оптимистичный настрой поездки Трампа. Спел ли Пико-Таро песню Pen-Pineapple-Apple-Pen, не уточняется.

В октябре 2016 года песня Pen-Pineapple-Apple-Pen стала рекордсменом Книги рекордов Гиннесса как самая короткая композиция, вошедшая в чарт лучших песен музыкального издания Billboard. В ней поется о том, что если соединить ручку и ананас, а также ручку и яблоко, то получится ручко-ананасово-яблочная ручка.

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