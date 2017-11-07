Трамп встретился с автором песни Pen-Pineapple-Apple-Pen

На снимках Пико-Таро (настоящее имя — Казухито Косака) позирует рядом с американским лидером и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. При этом музыкант делает фирменный «ручко-фруктовый» жест. В комментариях пользователи предположили, что исполнитель в этот момент напевал «У меня есть Абэ, у меня есть Трамп. М-м-м, Абэ-Трамп».

The Guardian отмечает, что прием по случаю визита президента США состоялся 6 ноября в Токио. На нем Пико-Таро должен был исполнить несколько композиций. Издание пишет, что японский премьер хотел таким образом поддержать оптимистичный настрой поездки Трампа. Спел ли Пико-Таро песню Pen-Pineapple-Apple-Pen, не уточняется.

В октябре 2016 года песня Pen-Pineapple-Apple-Pen стала рекордсменом Книги рекордов Гиннесса как самая короткая композиция, вошедшая в чарт лучших песен музыкального издания Billboard. В ней поется о том, что если соединить ручку и ананас, а также ручку и яблоко, то получится ручко-ананасово-яблочная ручка.