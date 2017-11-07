Делегация из Татарстана приняла участие в работе чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2017 в Екатеринбурге
(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). IV Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills
(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). IV Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills
Как сообщается на официальном
Молодые специалисты (возраст участников 18−28 лет), представляющие крупнейшие промышленные предприятия страны, состязались в 30 компетенциях: электромонтаж, электротехника, фрезерные и токарные работы на станках с ЧПУ, мобильная робототехника
Татарстан на мероприятии представляли начальник отдела корпоративного управления Министерства промышленности и торговли РТ Андрей Федоров и группа специалистов Mинистерства образования и науки республики под руководством начальника Управления профессионального образования Анны Сидоренко.