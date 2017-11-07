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11:35 (мск), источник: ИА Татар-информ

Делегация из Татарстана приняла участие в работе чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2017 в Екатеринбурге

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). IV Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2017 завершился в Екатеринбурге.

Как сообщается на официальном интернет-портале Постоянного представительства РТ в Свердловской области, в работе чемпионата, собравшего более 300 конкурсантов со всей страны, приняла участие и делегация из Татарстана.

Молодые специалисты (возраст участников 18−28 лет), представляющие крупнейшие промышленные предприятия страны, состязались в 30 компетенциях: электромонтаж, электротехника, фрезерные и токарные работы на станках с ЧПУ, мобильная робототехника и т. д. Все три дня, с 3 по 5 ноября, параллельно чемпионату шла насыщенная деловая программа, направленная на повышение качества профессионального образования рабочих кадров.

Татарстан на мероприятии представляли начальник отдела корпоративного управления Министерства промышленности и торговли РТ Андрей Федоров и группа специалистов Mинистерства образования и науки республики под руководством начальника Управления профессионального образования Анны Сидоренко.

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