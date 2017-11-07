Делегация из Татарстана приняла участие в работе чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2017 в Екатеринбурге

Как сообщается на официальном интернет-портале Постоянного представительства РТ в Свердловской области, в работе чемпионата, собравшего более 300 конкурсантов со всей страны, приняла участие и делегация из Татарстана.

Молодые специалисты (возраст участников 18−28 лет), представляющие крупнейшие промышленные предприятия страны, состязались в 30 компетенциях: электромонтаж, электротехника, фрезерные и токарные работы на станках с ЧПУ, мобильная робототехника и т. д. Все три дня, с 3 по 5 ноября, параллельно чемпионату шла насыщенная деловая программа, направленная на повышение качества профессионального образования рабочих кадров.