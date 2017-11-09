В Петербурге аферист продал чужую квартиру с помощью двойника
Суд приговорил мошенника к 3 годам колонии.
Суд приговорил мошенника к 3 годам колонии.
7 ноября объединенная
Константин Белов оказался талантливым преступником и актером. По своей схеме он сумел продать чужую квартиру, обхитрив, как минимум, трех человек.
Преступник знал, что у его знакомого есть недвижимость стоимостью около 3,8 млн рублей. Он решил, что сможет продать ее с помощью подставного лица. В своем окружении мужчина нашел «двойника» хозяина, который и выступил в роли продавца квартиры.
Паспорт и документы на квартиру злоумышленник смог раздобыть. «Близнец» хозяина недвижимости подписал все нужные документы о
Несмотря ни на что, сделка состоялась, покупатель передал 1,3 млн рублей мошеннику. Белов присвоил себе деньги, в результате чего и оказался на скамье подсудимых. Суд признал петербуржца виновным и отправил его на три года в колонию.