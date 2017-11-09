В Петербурге аферист продал чужую квартиру с помощью двойника

7 ноября объединенная пресс-служба судов Северной столицы сообщила, что суд наказал мошенника, который продал чужую квартиру и присвоил крупную сумму денег.

Константин Белов оказался талантливым преступником и актером. По своей схеме он сумел продать чужую квартиру, обхитрив, как минимум, трех человек.

Преступник знал, что у его знакомого есть недвижимость стоимостью около 3,8 млн рублей. Он решил, что сможет продать ее с помощью подставного лица. В своем окружении мужчина нашел «двойника» хозяина, который и выступил в роли продавца квартиры.

Паспорт и документы на квартиру злоумышленник смог раздобыть. «Близнец» хозяина недвижимости подписал все нужные документы о покупке-продаже. Следствие считает, что он сам стал жертвой обмана и не осознавал в полной мере, что совершает.