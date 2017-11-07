В новогодние праздники из Сочи откроются авиарейсы в Дубай

С 28 декабря авиакомпания Azur Air совместно с туристическим оператором Anex Tour открывает полетную программу из Сочи в Дубай (ОАЭ) в период новогодних праздников. Всего планируется выполнить три чартерных рейса — 28 декабря, 4 и 11 января.

Таким образом, длительность туристической путевки составит семь дней с вылетом из Сочи 28 декабря и 4 января.

Прилет в Сочи запланирован на 14.45, время вылета -16.10 (время московское). Полеты на данном направлении будут осуществляться воздушными судами Boeing 737−800 вместимостью до 189 кресел.