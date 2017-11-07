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11:40 (мск), источник: Югополис

В новогодние праздники из Сочи откроются авиарейсы в Дубай

Полеты будет выполнять авиакомпания Azur Air совместно с туристическим оператором Anex Tour.

С 28 декабря авиакомпания Azur Air совместно с туристическим оператором Anex Tour открывает полетную программу из Сочи в Дубай (ОАЭ) в период новогодних праздников. Всего планируется выполнить три чартерных рейса — 28 декабря, 4 и 11 января.

Таким образом, длительность туристической путевки составит семь дней с вылетом из Сочи 28 декабря и 4 января.

Прилет в Сочи запланирован на 14.45, время вылета -16.10 (время московское). Полеты на данном направлении будут осуществляться воздушными судами Boeing 737−800 вместимостью до 189 кресел.

Прямые перелеты из Сочи в Дубай выполняются впервые, сообщает «Югополису» пресс-служба компании «Базэл Аэро».

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