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11:47 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде создадут уникальный музей «Царицын-на-воде»

В Волгограде завершилась проектная сессия проекта «Царицын-на-воде»: ведущие музейные специалисты России посетили областную столицу, чтобы приступить к разработке концепции современного и не имеющего аналогов в мире музея на базе действующего в городе музея водоканала.

Проект реализуется победителем грантового конкурса 2017 года на поддержку программ межмузейного сотрудничества благотворительной программы «Музейный десант» Благотворительного фонда В. Потанина: АНО «Арт-медиа-центр «Коммуна». Проект называется «Царицын-на-воде», потому что ставит целью связать историческое наследие с коммунальными — общими — ресурсами города.

Для того, чтобы проникнуться духом города, проектная группа совершила прогулку по Волгограду, поднялась на Мамаев курган, где помимо памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» гости посетили резервуары чистой воды (РЧВ) городского водоканала. С профессиональным интересом осмотрели креативное пространство «ЛОФТ1890», бывшие царицынские пивные склады, и пришли к мнению, что это эталонное приспособление бывшего производственного объекта под современные нужды и публичное использование. Члены проектной группы познакомились также с экспозицией нескольких музеев, побывали в интерактивном медиа-парке «Россия. Моя история».

Полезной и вдохновляющей была экскурсия на водоочистные сооружения «Северные», крупнейшую фабрику чистой воды в городе. Проектная группа самым тщательным образом обследовала здание фильтров, входящее в комплекс объекта культурного наследия «Царицынская водокачка», — от чердака до РЧВ, находящихся в цоколе здания. Изучили и расположенные на территории комплекса здания и сооружения.

Несмотря на то, что изначально перед проектной группой ставилась задача трансформации корпоративного музея в городской, проектировщики решили расширить границы своей работы. В итоговый документ, который будет создан по итогам встреч в Волгограде и предложен на рассмотрение власти и бизнесу, войдут две институции. Во-первых, это парк индустриальной культуры «Царицынская водокачка», во-вторых, входящий в его состав музей историй чистой воды «Фильтры». Дополнительный импульс такому подходу придала одна из встреч в эту насыщенную неделю.

Как отметил заместитель губернатора Волгоградской области — председатель комитета культуры Владимир Попков, традиционного понимания музейно-выставочных пространств и учреждений для реализации проекта «Царицын-на-воде» — недостаточно.

— Волгоград при всем своем многообразии и развитости в различных направлениях, обделен нестандартными культурными и музейными пространствами. Из-за этого нарушается цельность и так довольно растянутой городской агломерации. В городе множество людей не могут реализовать свой творческий потенциал. Мы всегда стараемся услышать советы профессиональных экспертов для решения этой проблемы. Это необходимо для понимания того, что мы можем использовать в современных реалиях и к чему следует стремиться, — сказал Владимир Попков.

По мнению председателя комитета Волгоградской областной думы по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики Александра Осипова, Волгоград столкнулся с вызовом, продиктованным статусом города как патриотического центра.

— Использование героической тематики ведет к тому, что общество не воспринимает войну как трагедию. В связи с этим, музейная деятельность должна вернуть региону восприятие богатства и многообразия его истории и видов деятельности, присутствовавших на нашей земле, — отметил он.

По словам руководителя проектной группы — заведующего отделом виртуальных программ музея «Нижегородская радиолаборатория» Евгения Стрелкова, чтобы перевернуть представление о чем-либо, необходима точка опоры.

— На наш взгляд, Волгограду повезло, у него есть такая точка — Царицынская водокачка. В ходе проектной сессии мы рассмотрели ее с разных сторон. В этом объекте сошлись сразу несколько смыслов: это одновременно индустриальное, инновационное и кросс-культурное место. Еще один очень важный фактор заключается в том, что здесь сходятся три мощные силы — бизнес, власть и городское сообщество. Эта точка сборки города — локальная и потому недорогая с точки зрения необходимых для ее развития ресурсов. Нам кажется, что это огромная удача для вас. Далеко не у каждого города есть такая уникальная возможность. Царицынская водокачка — самое удобное место для запуска трансформации культурного пространства Волгограда, — заявил он.

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