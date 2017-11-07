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11:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Поворино после благоустройства открыли Комсомольскую площадь

На ремонтные работы потратили около 16 млн рублей.

Источник: РИА "Воронеж"

В Поворино после благоустройства открыли Комсомольскую площадь в субботу, 4 ноября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава горадминистрации Александр Пшеничных во вторник, 7 ноября.

Глава района Борис Аверьянов и Александр Пшеничных перерезали символическую красную ленту на площади. Затем праздник продолжился в городском Дворце культуры и творчества.

Благоустройство площади началось в июле в рамках проекта «Формировнаие комфортной городской среды». Общая площадь реконструкции составила 11,2 тыс. кв. м. На площади заменили асфальт на цветную плитку, оборудовали три велопарковки. Рабочие установили пять электроопор с 12 светильниками и сделали удобные спуски для инвалидов. В сквере, куда перенесли памятник Ленину, высадили 15 голубых елей, обрезали тополя.

— Площадь заметно преобразилась. Сейчас она «визитная карточка» райцентра. Здесь проходят значимые для поворинцев события. Хочется, чтобы главная городская площадь радовала нас и гостей еще много лет, — поделилась с корреспондентом РИА «Воронеж» местная жительница Анна Карпова.

На работы потратили 11 млн 115 тыс. рублей из федерального бюджета, 3 млн 135 тыс. рублей — из областного, 1 млн 436 тыс. рублей — из местного.

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