Красноярцы смогут бесплатно увидеть картины из фондов Третьяковской галереи

В Красноярском художественном музее им. В. И. Сурикова открывается выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений», в рамках которой представлены около 50 произведений из собрания Третьяковской галереи и Института русского реалистического искусства.

С 8 ноября по 10 декабря все желающие смогут абсолютно бесплатно увидеть знаменитые произведения русских художников.

«Двигаясь по интереснейшему маршруту с запада на восток, экспозиции реализуются современно, креативно и уникально на каждой площадке. Мы делимся музейным ноу-хау и умением создавать выставки, которые предлагают новую интерпретацию отечественного искусства XX века», — отмечают организаторы проекта.