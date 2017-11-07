Красноярцы смогут бесплатно увидеть картины из фондов Третьяковской галереи
Выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» продлится до 10 декабря 2017.
Выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» продлится до 10 декабря 2017.
В Красноярском художественном музее им. В. И. Сурикова открывается выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений», в рамках которой представлены около 50 произведений из собрания Третьяковской галереи и Института русского реалистического искусства.
С 8 ноября по 10 декабря все желающие смогут абсолютно бесплатно увидеть знаменитые произведения русских художников.
«Двигаясь по интереснейшему маршруту с запада на восток, экспозиции реализуются современно, креативно и уникально на каждой площадке. Мы делимся музейным
Выставка открыта для посещения с 8 ноября по 10 декабря 2017 года по адресу: ул. проспект Мира, д. 12 «Красноярский художественный музей им. В. И. Сурикова».