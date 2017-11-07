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11:56 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярцы смогут бесплатно увидеть картины из фондов Третьяковской галереи

Выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» продлится до 10 декабря 2017.

В Красноярском художественном музее им. В. И. Сурикова открывается выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений», в рамках которой представлены около 50 произведений из собрания Третьяковской галереи и Института русского реалистического искусства.

С 8 ноября по 10 декабря все желающие смогут абсолютно бесплатно увидеть знаменитые произведения русских художников.

«Двигаясь по интереснейшему маршруту с запада на восток, экспозиции реализуются современно, креативно и уникально на каждой площадке. Мы делимся музейным ноу-хау и умением создавать выставки, которые предлагают новую интерпретацию отечественного искусства XX века», — отмечают организаторы проекта.

Выставка открыта для посещения с 8 ноября по 10 декабря 2017 года по адресу: ул. проспект Мира, д. 12 «Красноярский художественный музей им. В. И. Сурикова».

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