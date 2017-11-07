Власти города кое-что предприняли для безопасности владивостокцев
Два новых светофора запущены в работу во Владивостоке сегодня, 7 ноября, сообщает Deita. ru.
Два новых светофора запущены в работу во Владивостоке сегодня, 7 ноября, сообщает Deita. ru.
Сделать более безопасным переход пешеходов через оживленные проезжие части, а также обезопасить автолюбителей призваны новые конструкции.
Сегодня специалисты администрации города совместно с подрядчиками запустили в работу новые светофоры на улицах Борисенко, 10/7 и Фадеева, 1. Оценил проделанную работу начальник отдела сохранности и содержания дорог Федерального управления автомобильных дорог «Дальний Восток» Вениамин Матафонов — сообщает городская администрация.
Михаил Грач.