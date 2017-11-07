Работники компании «Вега Плюс» залезли на кран с требованием погасить долги по зарплате

Поводом для проверки стали требования сотрудников компании — вернуть им долги по зарплате. В субботу рабочие забрались на строительные краны и отказывались спускаться, пока с ними не расплатится руководство.

Павел Мишин, бывший работник «Вега Плюс»: «У меня безвыходная ситуация, у меня ребенок дома, мне надо его кормить. У товарища моего ипотека. Мне нужно чем-то кормить ребенка и одевать. Я работал здесь с января месяца и по май. Я в мае ушел, потому что невозможно здесь было. Зарплаты не платят».

По итогу долгих переговоров, по информации «Вестей» — зарплату рабочим выплатили полностью. Как сообщили в следственном комитете — сейчас правоохранители проверяют законность действий руководства компании «Вега Плюс».