Работники компании «Вега Плюс» залезли на кран с требованием погасить долги по зарплате
Задержки зарплат в строительной компании «Вега Плюс» сегодня заинтересовали следственный комитет.
Задержки зарплат в строительной компании «Вега Плюс» сегодня заинтересовали следственный комитет.
Поводом для проверки стали требования сотрудников компании — вернуть им долги по зарплате. В субботу рабочие забрались на строительные краны и отказывались спускаться, пока с ними не расплатится руководство.
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По итогу долгих переговоров, по информации «Вестей» — зарплату рабочим выплатили полностью. Как сообщили в следственном комитете — сейчас правоохранители проверяют законность действий руководства компании «Вега Плюс».
Отметим, это уже не первый случай в Новосибирске за последнее время, когда рабочие забираются на кран и требуют деньги. Ранее таким образом сотрудникам строительного холдинга «ПТК 30» удалось вернуть себе задержанные зарплаты.