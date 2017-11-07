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11:54 (мск), источник: АиФ Новосибирск

100-летие революции в Академгородке отметили коммунисты и зеленые

Шествие прошло по Морскому Проспекту.

Источник: Аргументы и факты

Если в Новосибирске шествие коммунистов запланировано на 17.30, то коммунисты Академгородка уже отметили 100-летие революции с утра. Причем в компании с «зелеными».

По словам очевидцев, в колонне демонстрантов, прошедших по Морскому Проспекту, было около 200 человек. Большинство из них несли красные флаги или транспоранты с призывами защитить зеленую зону Академгородка. Вместо традиционного митинга, активисты провели торжественной собрание в ДК «Академия».

С приветственным словом выступил глава Советского района Дмитрий Оленников. Поздравления со 100-летием великой Октябрьской революции перемежались с концертными выступлениями. А в это время на улице зеленые провели пикет в защиту местного леса.

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