100-летие революции в Академгородке отметили коммунисты и зеленые
Шествие прошло по Морскому Проспекту.
Шествие прошло по Морскому Проспекту.
Если в Новосибирске шествие коммунистов запланировано на 17.30, то коммунисты Академгородка уже отметили 100-летие революции с утра. Причем в компании с «зелеными».
По словам очевидцев, в колонне демонстрантов, прошедших по Морскому Проспекту, было около 200 человек. Большинство из них несли красные флаги или транспоранты с призывами защитить зеленую зону Академгородка. Вместо традиционного митинга, активисты провели торжественной собрание в ДК «Академия».
С приветственным словом выступил глава Советского района Дмитрий Оленников. Поздравления со 100-летием великой Октябрьской революции перемежались с концертными выступлениями. А в это время на улице зеленые провели пикет в защиту местного леса.