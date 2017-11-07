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11:52 (мск), источник: Новости Перми

В Перми ожидается похолодание до -6°

Согласно предварительным прогнозам, вторник станет самым теплым днем на этой неделе. Однако ближе к выходным температура воздуха в столице края будет опускаться.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 71% 765 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Новости Перми

Текущая неделя для жителей Перми окажется холодной. По данным Гидрометцентра России, 7 ноября днем температура воздуха повысится до +2°. В ночь на 8 ноября ожидается 0, а днем максимум +1°. В последующие дни будет минусовая температура.

Так, в ночь на четверг в Перми похолодает до -2°, днем будет -1°, облачно, возможен небольшой снегопад. Ночь на пятницу станет самой холодной на неделе. Ожидается -6°, днем также -1°. Будет переменная облачность, без осадков.

На выходные прогнозируют от -4°…0. Могут выпасть осадки в виде снега.

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