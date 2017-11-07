В Перми ожидается похолодание до -6°

Текущая неделя для жителей Перми окажется холодной. По данным Гидрометцентра России, 7 ноября днем температура воздуха повысится до +2°. В ночь на 8 ноября ожидается 0, а днем максимум +1°. В последующие дни будет минусовая температура.



Так, в ночь на четверг в Перми похолодает до -2°, днем будет -1°, облачно, возможен небольшой снегопад. Ночь на пятницу станет самой холодной на неделе. Ожидается -6°, днем также -1°. Будет переменная облачность, без осадков.



На выходные прогнозируют от -4°…0. Могут выпасть осадки в виде снега.