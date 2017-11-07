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12:50 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде для детей начали продавать абонементы на концерты

Волгоградская консерватория имени Серебрякова разработала специальные музыкальные абонементы для детей разных возрастов, чтобы просвещать их в области классической музыки.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в общей сложности создано три абонемента для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. Каждый из них позволяет ребенку посетить целый цикл из пяти концертов симфонической музыки и народной песни, объединенных одной тематикой. Выступления будут проходить в течение учебного года — с ноября по май. Отыгрывать концерты для детей будут студенты консерватории. Благодаря этому последние получат опыт публичных выступлений.

«Стоимость одного абонемента составляет 500 рублей. Приобрести билеты можно в консерватории», — заявили в мэрии. Телефон для справок 33−43−82.

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