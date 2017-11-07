У 56-летнего прокопчанина украли сувенирные монеты
Мужчина начал коллекционировать монеты и похвастался первыми экземплярами.
Мужчина начал коллекционировать монеты и похвастался первыми экземплярами.
В Прокопьевске полицейские вернули местному жителю сувенирные монеты.
По информации
Стражи порядка выяснили, что к краже монет причастен 27-летний местный житель, один из гостей потерпевшего. Стражам порядка он рассказал, что сам решил начать собирать коллекцию, поэтому и украл у друга первые экземпляры. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».