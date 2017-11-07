У 56-летнего прокопчанина украли сувенирные монеты

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, накануне кражи в гости к мужчине заходили четверо знакомых. Им он похвалился своим новым увлечением — коллекционированием сувенирных монет. Однако утром прокопчанин не обнаружил своей небольшой коллекции в шкафу, на месте. Мужчина обратился в полицию.