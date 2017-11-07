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11:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

У 56-летнего прокопчанина украли сувенирные монеты

Мужчина начал коллекционировать монеты и похвастался первыми экземплярами.

В Прокопьевске полицейские вернули местному жителю сувенирные монеты.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, накануне кражи в гости к мужчине заходили четверо знакомых. Им он похвалился своим новым увлечением — коллекционированием сувенирных монет. Однако утром прокопчанин не обнаружил своей небольшой коллекции в шкафу, на месте. Мужчина обратился в полицию.

Стражи порядка выяснили, что к краже монет причастен 27-летний местный житель, один из гостей потерпевшего. Стражам порядка он рассказал, что сам решил начать собирать коллекцию, поэтому и украл у друга первые экземпляры. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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