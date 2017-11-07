Сатирик Михаил Задорнов отрекся от язычества

«По просьбе родных и друзей соборовал Михаила Николаевича Задорнова. Два месяца назад Михаил Николаевич принес Богу покаяние в таинстве исповеди в Казанском соборе Москвы. Этот тяжелейший период своей жизни он проходит как примирившийся со святой Церковью православный христианин. Прошу молитв о рабе Божием Михаиле, в том числе, да простит ему милосердный Господь годы эпатажного заигрывания с язычеством», — написал священник на своей странице в Facebook.