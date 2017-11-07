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13:35 (мск), источник: Популярная механика

Крупнейшее в Азии судно для создания островов спущено на воду в Китае

В Китае спустили на воду земснаряд, который, как сообщается, является крупнейшим в Азии судном такого рода и будет использоваться в том числе для создания насыпных островов.

Источник: AFP 2017

Как сообщает China Daily, строительство судна под «Тянькунь» началось в 2016 году, и, согласно планам, будет полностью завершено к июню следующего года. Водоизмещение судна составляет 17 тыс. тонн. Земснаряд, как сообщается, способен в час вычерпывать 6 000 кубических метров песка и глины с глубины 35 метров (это равнозначно выкопке трёх бассейнов). Отмечается, что «Тянькунь» может использоваться для дноуглубительных работ и для насыпания новых островов.

При этом сообщается, что «Тянькунь» сильно автоматизирован: оборудованием судна управляют компьютеры при минимальном участии человека.

На данный момент крупнейшим в Азии судном такого рода является «Тяньцзин», разработанный китайскими и немецкими инженерами и способный в час вычерпывать 4 500 кубометров песка и глины с глубины 30 метров.

С 2013 года Китай ведёт работы по созданию искусственных островов в спорных акваториях Южно-Китайского моря, что вызывает недовольство у ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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