Крупнейшее в Азии судно для создания островов спущено на воду в Китае
В Китае спустили на воду земснаряд, который, как сообщается, является крупнейшим в Азии судном такого рода и будет использоваться в том числе для создания насыпных островов.
В Китае спустили на воду земснаряд, который, как сообщается, является крупнейшим в Азии судном такого рода и будет использоваться в том числе для создания насыпных островов.
Как сообщает China Daily, строительство судна под «Тянькунь» началось в 2016 году, и, согласно планам, будет полностью завершено к июню следующего года. Водоизмещение судна составляет 17 тыс. тонн. Земснаряд, как сообщается, способен в час вычерпывать 6 000 кубических метров песка и глины с глубины 35 метров (это равнозначно выкопке трёх бассейнов). Отмечается, что «Тянькунь» может использоваться для дноуглубительных работ и для насыпания новых островов.
На данный момент крупнейшим в Азии судном такого рода является «Тяньцзин», разработанный китайскими и немецкими инженерами и способный в час вычерпывать 4 500 кубометров песка и глины с глубины 30 метров.
С 2013 года Китай ведёт работы по созданию искусственных островов в спорных акваториях