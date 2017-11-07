Крупнейшее в Азии судно для создания островов спущено на воду в Китае

Как сообщает China Daily, строительство судна под «Тянькунь» началось в 2016 году, и, согласно планам, будет полностью завершено к июню следующего года. Водоизмещение судна составляет 17 тыс. тонн. Земснаряд, как сообщается, способен в час вычерпывать 6 000 кубических метров песка и глины с глубины 35 метров (это равнозначно выкопке трёх бассейнов). Отмечается, что «Тянькунь» может использоваться для дноуглубительных работ и для насыпания новых островов.