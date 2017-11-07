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12:37 (мск), источник: Newslab.ru

В красноярских школах вводят электронные учебники

В ближайшее время к электронной образовательной библиотеке подключат 20 общеобразовательных учреждений.

В школах Красноярска появляются электронные учебники, сообщили в пресс-службе главного управления образования администрации города.

Сегодня в расписание занятий учеников младших классов включено до 10 предметов, на средней и старшей ступени их количество увеличивается до 15−20. Ежедневно каждому ученику требуется порядка 5−6 учебников, вес портфелей в среднем составляет около 3−4 килограммов.

Для «разгрузки» школьников в учреждениях вводят электронные учебники. В 15 школах уже начали вводить виртуальные учебные пособия. В отдельных школах существуют мобильные классы, когда планшеты и ноутбуки развозятся по классам на специальных тележках. В других учреждениях дети могут «залить» учебники в свои гаджеты, а учителя «листают» книги на интерактивных досках.

«В скором времени порядка 20 школ планируют подключиться к электронной образовательной среде. Проект призван не только “опустошить” портфели учеников, сделать их легче, но и расширить возможности организации образовательного процесса, научить детей “полезному” использованию гаджетов»
Татьяна Ситдикова
руководитель главного управления образования

«Электронная образовательная среда совместима с учебным планом, синхронизируется с виртуальными классными журналами и дневниками учеников. В единую систему будет автоматически поступать информация о выполненных заданиях, педагог также сможет дать ребёнку персональную дополнительную работу. Придя домой, ученик сможет зайти в “свой” учебник с домашнего компьютера и посмотреть, какие задание нужно выполнить к следующему уроку. При этом использование электронных пособий не является обязательным. Если семьи предпочитают классические книги, им важно пользоваться традиционными бумажными изданиями и минимизировать присутствие гаджетов в жизни, дети продолжат обучение по привычным учебникам», — рассказала она.

Электронная библиотека включает в себя порядка двухсот учебников. У педагогов и учеников появятся личные кабинеты, в которые они смогут «заливать» книги согласно учебной программе, а «пометки карандашом на полях» заменит возможность отметить домашнее задание и сделать записи прямо в электронном учебнике. Все пособия мультимедийные, включают аудио и видеофрагменты, интерактивные карты, анимационные ролики и многое другое.

На занятиях ребёнок сможет использовать вместо учебника собственный телефон, планшет, ноутбук, если же у ученика нет гаджета, его выдадут в классе. Благодаря электронным учебникам детям вовсе необязательно находиться в школе. Если ребёнок получает дистанционное образование, обучается на дому по состоянию здоровья или просто пропустил несколько учебных дней из-за болезни, он сможет получить задание наравне со своими одноклассниками. Педагог проследит за его выполнением и даже оставит свои комментарии к проделанной учеником работе. В случае отмены уроков, например, за-за сильных морозов дети также получат домашнее задание.

В школе № 8 (ул. Коммунальная, 12) уже готовятся к подключению к системе, педагоги проходят обучение, специалисты тестируют сеть, ведётся подбор необходимой техники. В учреждении электронные учебники используются на уроках истории, географии, информатики, математики. В школе уже даже успели устроить контрольное взвешивание портфелей. В ходе эксперимента выяснилось: вес ранца ученика второго класса в среднем составляет более 4 кг, без учебников эта цифра снижается до 1,5 кг.

В прошлом учебном году к электронным системам были подключены не более 15% учреждений, сейчас показатель приблизился к 100%. Электронная система помогает сопровождать различные школьные процессы: от планирования учебной деятельности до ее мониторинга и анализа.

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