Петербуржцы увидят российскую премьеру мюзикла «Граф Монте-Кристо»

Источник: "Российская газета"

Мюзикл Фрэнка Уайлдхорна, американского композитора с мировым именем, ставит венгерский режиссер Миклош Габор Кереньи (творческий псевдоним KERO), худрук Будапештского Театра оперетты и мюзикла и давний, с 2007 года, партнер театра на Итальянской.

Его спектакль «Джекилл & Хайд» по дебютному мюзиклу Уайлдхорна уже четвертый сезон собирает аншлаги в петербургской музкомедии. А еще он поставил на здешней сцене оперетты «Баядера» и «Графиня Марица» Кальмана, «Летучую мышь» Штрауса, «Страну улыбок» Легара, несколько концертов. Режиссер приоткрыл завесу над предстоящей премьерой, а также поделился с «РГ» рассказом о самом популярном театре Венгрии.

Габор, и снова международный проект в нашем петербургском театре: русские, венгры, американцы, немцы.

KERО: У меня всегда так, я ведь работаю во многих странах — Чехии, Австрии, Румынии, Англии, Германии, Израиле, России…

Говорят, вы изменили либретто «Графа Монте-Кристо».

KERО: Премьера мюзикла состоялась в Швейцарии в 2009 году. Потом было несколько показов в разных странах. Проект развивался и дальше будет развиваться. Думаю, что сейчас будет очень интересный, необыкновенный по драматургии спектакль. «Граф Монте-Кристо» в начале мировой карьеры. Надеюсь, что он войдет в линейку лучших больших, красивых мюзиклов.

Появились и новые музыкальные номера. Правда, что композитор Уайлдхорн писал их, побывав в Петербурге на премьере спектакля «Джекилл & Хайд»?

KERО: Это так. Фрэнку понравился спектакль, и он рад, что я ставлю здесь «Монте-Кристо». Пообещал приехать на премьеру. У нас дружеские отношения, я ставил в Будапеште его мюзикл «Рудольф».

Декорации нового спектакля называют изысканными и романтическими.

KERО: Я не совсем понимаю, что такое романтические декорации. Сказочные? Призывающие в путешествие? Вы увидите интересные сценические конструкции, они видовые, чувственные. Но не сказочные. Придумал их художник из Венгрии Тамаш Ракай.

При создании музыкального образа главного героя композитор ориентировался на блестящего немецкого актера Томаса Борхерта. А вы как выбирали актеров на роль Эдмона Дантеса?

KERО: Я уже работал с Кириллом Гордеевым и Ростиславом Колпаковым. Мне нравятся их голоса и стать.

Порой Кереньи в разговоре переходит на русский язык.

На каких языках вы можете говорить?

KERО: (Произносит по очереди фразы — на русском, венгерском, английском, немецком, итальянском, испанском…). Легче сказать, на каких не говорю. И хорошо знаю язык тела.

То есть, на репетициях нет проблем?

KERО: Да, я понимаю артистов.

Неожиданно Габор запел. И как красиво!

А на сцене вы пели?

KERО: Я и сейчас пою. На репетициях. Я окончил отделение оперного пения в Будапештской консерватории, курс теноров. Немножко понимаю, что такое пение и могу помочь артистам. В венгерской школе это основа, режиссер должен понимать, что такое музыка и должен показать, как надо спеть.

Вы директор, главный режиссер и худрук самого популярного театра Венгрии, все в одном лице, в одних руках.

KERО: 14 лет я был директором, но потом передал эту должность своему другу, менеджеру Лоринси Дьердью, оставив себе художественное, постановочное руководство. Рад, что могу теперь заниматься только искусством, а не деньгами и политикой.

Публика сегодня предпочитает мюзиклы. Хорошо ли посещают у вас классическую оперетту?

KERО: В нашем театре сегодня 40 процентов репертуара занимает оперетта, 60 — мюзикл. Мы возобновили постановку венгерских оперетт на сцене. За 15 последних лет количество ценителей жанра увеличилось на 200 процентов.

Кто предпочитает этот жанр — венгры или зарубежные гости?

KERО: Венгры очень любят оперетту. Мы играем ее по-современному, много музыки, танцев и сильная драматургия. И наши звезды мюзикла поют в оперетте, поэтому их поклонники ходят на классические оперетты. Венгерская публика обнаружила, что этот жанр интересно рассказывает о любви. Зарубежная одинаково посещает и мюзиклы, и оперетты. Все спектакли — на венгерском языке, в мюзикле мы делаем перевод (бегущую строку) на английском, а в оперетте — на немецком.

Почему так?

KERО: Нашим зрителям из Германии интересна оперетта. А поклонники мюзиклов пускай учат английский.

Сколько в театре площадок?

KERО: У нас три зала: большой — на 900 человек, малая сцена «Рактар» вмещает 99 человек, и недавно открыли кабаре «Театр Имре Кальмана» на 200 мест. Кроме этого, мы играем на других сценах Будапешта, в залах примерно на 350 человек, и под открытым небом. У нас большой репертуар, спектакли разные — поменьше, побольше. В год мы даем примерно 550 представлений.

Сколько премьер в сезон выпускаете?

KERО: Пять-шесть.

Кто вас финансирует?

KERО: Государство. Театр оперетты — национальное заведение, и министерство лично нас курирует. Но у нас очень хорошая выручка.

Вы приглашали на постановку русских режиссеров, как вас приглашает Петербург?

KERО: Нет. Это непростое дело. Мне очень важно, чтобы спектакль делал такой режиссер, у которого точно будет успех. А если у него не получится? Это большая проблема для театра — моральная и финансовая: как платить зарплату людям? Не знаю, какая выручка в ваших российских театрах, а у меня — 70 процентов.

А есть спектакли, которые плохо посещают?

KERО: Если нет успеха, надо закрывать спектакль. Но такого у нас не было.

В начале карьеры вы работали в оперных театрах, ставили классические и современные оперы. Сегодня этот жанр вам менее интересен?

KERО: Я недавно поставил «Севильского цирюльника» в Сентендре. Это исторический город мастеров и художников в 20 километрах от Будапешта.