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12:44 (мск), источник: ivbg.ru

Дрозденко прокатился из Выборга в Петроград на поезде революции

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко повторил маршрут Ленина, которым вождь нелегально возвращался в Петербург накануне революции 1917 года.

Источник: РИА "Новости"

Видеоролик, который длится более шести минут и содержит в себе большое количество исторических справок и рассказов из уст Дрозденко, опубликован на официальном YouTube-канале главы региона.

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Справка: За организацию июльской демонстрации Ленина объявили в розыск. Он был вынужден скрываться в Финляндии, а за три недели до революционных событий в октябре 1917 года переехал Выборг. Именно оттуда Владимир Ильич отправился в Петроград, чтобы руководить Октябрьской революцией. Спустя сто лет знаменитый путь вождя был воссоздан и пройден заново.

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