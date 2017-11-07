Дрозденко прокатился из Выборга в Петроград на поезде революции
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко повторил маршрут Ленина, которым вождь нелегально возвращался в Петербург накануне революции 1917 года.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко повторил маршрут Ленина, которым вождь нелегально возвращался в Петербург накануне революции 1917 года.
Видеоролик, который длится более шести минут и содержит в себе большое количество исторических справок и рассказов из уст Дрозденко, опубликован на официальном
Справка: За организацию июльской демонстрации Ленина объявили в розыск. Он был вынужден скрываться в Финляндии, а за три недели до революционных событий в октябре 1917 года переехал Выборг. Именно оттуда Владимир Ильич отправился в Петроград, чтобы руководить Октябрьской революцией. Спустя сто лет знаменитый путь вождя был воссоздан и пройден заново.