Дрозденко прокатился из Выборга в Петроград на поезде революции

Видеоролик, который длится более шести минут и содержит в себе большое количество исторических справок и рассказов из уст Дрозденко, опубликован на официальном YouTube-канале главы региона.

Справка: За организацию июльской демонстрации Ленина объявили в розыск. Он был вынужден скрываться в Финляндии, а за три недели до революционных событий в октябре 1917 года переехал Выборг. Именно оттуда Владимир Ильич отправился в Петроград, чтобы руководить Октябрьской революцией. Спустя сто лет знаменитый путь вождя был воссоздан и пройден заново.