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13:03 (мск), источник: Югополис

Краснодарцы увидят выставку «Оживающие полотна»

Мультимедийный проект будет показан в краевом центре с 15 ноября по 20 декабря.

В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств на огромных экранах «оживут» работы великих художников эпохи Ренессанса — Рафаэля, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Боттичелли, Беллини, Тициана, Джорджоне, Тинторетто и Веронезе. Зрители будут окружены 3−7- метровыми движущимися полотнами. Экспозиция создана с применением современных проекционных технологий, анимации, где сотни шедевров, будут показаны на больших экранах в сопровождении произведений классической музыки.

На выставке посетители смогут находиться неограниченное количество времени, так как она проходит циклично. Для удобства посетителей зал оборудован множеством мягких сидений, на выставке можно стоять или сидеть, перемещаться по залу в поисках нового угла просмотра знаменитых полотен, слушать классическую музыку, фотографироваться и снимать видео, сообщает «Югополису» пресс-служба выставочного зала.

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