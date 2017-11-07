Авиабилеты в Крым на Новый год: цены на перелеты

Источник: РИА "Новости"

Авиабилеты в Крым из 9 городов РФ.

Как и на материке, в новогодние праздники в Крыму царит праздничная атмосфера: повсеместно проходят народные гуляния, веселые концерты, развлекательные программы, а дополняют все это красочные салюты. При этом главные достопримечательности полуострова в зимний период открыты для гостей, так что праздничную программу вполне можно совместить с увлекательной экскурсией.

Добраться с материка на крымский полуостров можно на машине, автобусе или же самолете. Традиционно самым удобным для туристов является авиапутешествие. Всего несколько часов в небе — и вы в крымской столице, откуда можно добраться до любого курортного города полуострова.

Пока Крым связан авиасообщением только с регионами России, при этом зимой число доступных рейсов в сравнении с летом существенно сокращается. В период зимней навигации перелеты в Симферополь и из него будут выполнять восемь авиакомпаний по девяти внутренним направлениям: Москва, Казань, Тюмень, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Ростов-на-Дону, Сочи.

Сколько стоят авиабилеты.

Если заниматься вопросами отдыха уже сейчас, то авиабилеты в Крым на Новый год из Москвы обойдутся в 6,4 тыс рублей. Это если планировать прямой перелет на 31 декабря. Днем ранее стоимость самого дешевого прямого рейса — 10,2 тыс рублей.

Из Санкт-Петербурга в Крым 30 декабря самый бюджетный билет с пересадкой в Москве стоит 8,9 тыс, прямой рейс обойдется в 12,2 тыс рублей. В последний день этого года прямой перелет из северной столицы в крымскую стоит 8,8 тыс.

Прямой рейс из Екатеринбурга в Крым возможен только 29 декабря и ранее, он обойдется в 11,7 тыс рублей на человека. В два последующих дня авиабилет с пересадкой обойдется в 8−12 тыс.

Схожая ситуация ждет и тех, кто рассчитывает лететь на полуостров из Самары — прямые перелеты возможны только 29 и 31 декабря. В эти дни билет в Крым обойдется минимум в 6,8 тыс рублей.

Из Тюмени в Симферополь прямые рейсы доступны 28 декабря за 7,6 тыс и 31 декабря за 9,6 тыс рублей.

Из соседнего Сочи в курортный Крым авиабилеты обойдутся в 5,5 тыс рублей на человека, из Ростова-на-Дону — от 4,5 до 6,5 тыс. Сменить холодный Новосибирск на Симферополь стоит от 9 тыс рублей (31 декабря) до 14,8 тыс рублей (30 декабря). Из Казани в Крым билет с пересадкой в Москве стоит в среднем 10 тыс рублей.