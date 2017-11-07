Главная елка страны расположится на территории ЭКСПО

Источник: Zakon.kz

Директор департамента коммерциализации АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Даулет Еркимбаев на пресс-конференции сообщил о новом месте, где будет располагаться главная казахстанская новогодняя елка, передает корреспондент Zakon.kz.

«В рамках ледового катка на территорию ЭКСПО будет перенесена главная елка страны. Она будет располагаться здесь на территории ЭКСПО. Все это будет находиться у подножья Сферы “Нур Алем” — нашего главного объекта. Вместе с елкой будет перенесен всеми полюбившийся ледовый городок, который ранее располагался у Хан Шатыра (торговый центр). Это делается совместно с акиматом Астаны», — сказал он.

Читайте также Сколько дней отдыха ожидают казахстанцев в декабре

По его словам, открытие ледового катка запланировано на 11 ноября, а открытие ледового городка пройдет в начале следующего месяца.

«Специально для гостей и жителей Астаны 11 ноября мы открываем специальный ледовый каток. Его общая площадь составит более 3,5 тысяч квадратных метров, он будет необычной формы, хочу заверить, таких ледовых катков в нашей стране еще не было», — указал спикер.

В то же время Д. Еркимбаев отметил, что вход на новогоднюю елку и ледовый городок будет свободный, а на каток платный, но стоимость билетов будет «предельно низкой».

«Что касается стоимости ледового катка, она будет беспрецедентно низкой. Вход на ледовый каток составит 1000 тенге за сеанс, в среднем 4 часа. Будет организован прокат новых коньков, который тоже будет составлять 1000 тенге», — проинформировал он.

Будут действовать также льготные цены: детям до 6 лет бесплатный вход. Для школьников и пенсионеров 50 процентная скидка.