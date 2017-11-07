Главная елка страны расположится на территории ЭКСПО
На территории ЭКСПО также будет оборудован каток и ледовый городок.
На территории ЭКСПО также будет оборудован каток и ледовый городок.
Директор департамента коммерциализации АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Даулет Еркимбаев на
«В рамках ледового катка на территорию ЭКСПО будет перенесена главная елка страны. Она будет располагаться здесь на территории ЭКСПО. Все это будет находиться у подножья Сферы “Нур Алем” — нашего главного объекта. Вместе с елкой будет перенесен всеми полюбившийся ледовый городок, который ранее располагался у Хан Шатыра (торговый центр). Это делается совместно с акиматом Астаны», — сказал он.
По его словам, открытие ледового катка запланировано на 11 ноября, а открытие ледового городка пройдет в начале следующего месяца.
«Специально для гостей и жителей Астаны 11 ноября мы открываем специальный ледовый каток. Его общая площадь составит более 3,5 тысяч квадратных метров, он будет необычной формы, хочу заверить, таких ледовых катков в нашей стране еще не было», — указал спикер.
В то же время Д. Еркимбаев отметил, что вход на новогоднюю елку и ледовый городок будет свободный, а на каток платный, но стоимость билетов будет «предельно низкой».
«Что касается стоимости ледового катка, она будет беспрецедентно низкой. Вход на ледовый каток составит 1000 тенге за сеанс, в среднем 4 часа. Будет организован прокат новых коньков, который тоже будет составлять 1000 тенге», — проинформировал он.
Будут действовать также льготные цены: детям до 6 лет бесплатный вход. Для школьников и пенсионеров 50 процентная скидка.
Ксения Давыдова, Астана.