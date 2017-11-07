Очереди на границе: в Литву пытаются выехать почти 400 фур
Больше всего машин, по информации пограничников, в пункте пропуска «Бенякони».
Больше всего машин, по информации пограничников, в пункте пропуска «Бенякони».
МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Почти 400 грузовых автомобилей скопились в пунктах пропуска на
Очереди на границе начали образовываться в конце прошлой недели. В ГПК предупредили о проблемах с пересечением границы на литовском и польском направлениях. Пограничники пояснили, что ситуация осложняется
Согласно данным на 12:00 7 ноября, в ПП на
«Котловка» — 30 «Каменный Лог» — 130 «Бенякони» — 133 «Привалка» — 82.
Всего десять грузовиков в ПП «Урбаны» на границе с Латвией. 54 большегруза стоят в «Берестовице» на