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12:42 (мск), источник: Sputnik.by

Очереди на границе: в Литву пытаются выехать почти 400 фур

Больше всего машин, по информации пограничников, в пункте пропуска «Бенякони».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Почти 400 грузовых автомобилей скопились в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе, свидетельствуют данные, размещенные на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси.

Очереди на границе начали образовываться в конце прошлой недели. В ГПК предупредили о проблемах с пересечением границы на литовском и польском направлениях. Пограничники пояснили, что ситуация осложняется из-за «неритмичной работы сопредельных пунктов пропуска».

Согласно данным на 12:00 7 ноября, в ПП на белорусско-литовской границе стоят 375 фур:

«Котловка» — 30 «Каменный Лог» — 130 «Бенякони» — 133 «Привалка» — 82.

Всего десять грузовиков в ПП «Урбаны» на границе с Латвией. 54 большегруза стоят в «Берестовице» на белорусско-польской границе. Кроме того, на этом на этом направлении наблюдаются очереди из легковушек: 52 — в «Брузгах», 160 — в «Бресте».

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