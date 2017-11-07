Очереди на границе: в Литву пытаются выехать почти 400 фур

Очереди на границе начали образовываться в конце прошлой недели. В ГПК предупредили о проблемах с пересечением границы на литовском и польском направлениях. Пограничники пояснили, что ситуация осложняется из-за «неритмичной работы сопредельных пунктов пропуска».

Всего десять грузовиков в ПП «Урбаны» на границе с Латвией. 54 большегруза стоят в «Берестовице» на белорусско-польской границе. Кроме того, на этом на этом направлении наблюдаются очереди из легковушек: 52 — в «Брузгах», 160 — в «Бресте».