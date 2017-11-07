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13:03 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Реконструкцию КОС правого берега Иркутска начали вести в две смены

130 человек работают на объекте.

Источник: IrkutskMedia.ru

Количество рабочих на реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега Иркутска увеличено до 130-ти человек. Об этом на выездном совещании сказала заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации областного центра Елена Федорова. По ее словам, в настоящее время на объекте работы ведутся в две смены, задействовано 24 единицы техники, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на мэрию Иркутска.

Как рассказал заместитель директора по капитальному строительству и ремонту МУП «Водоканал» Сергей Ващенко, на сегодняшний день практически завершено сооружение площадки временного хранения осадка, на 85% готовы илоуплотнители и насосные станции для перегонки ила, на 25−30% выполнены работы по строительству цеха механического обезвоживания осадка, биореакторов и административно-бытового корпуса.

«Мы сегодня видим, что подрядчик увеличил ресурсы, темпы строительства наращиваются, работы должны быть завершены в срок»
Сергей Ващенко

Напомним, 19 октября заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов сделал замечание МУП «Водоканал» Иркутска за невыполненные вовремя работы первого этапа по реконструкции очистных сооружений. Замминистра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгений Ветров тогда сообщил, что администрация столицы региона представила в МинЖКХ справку о стоимости выполненных работ и затрат на 26 сентября — 216,1 млн рублей. Причем первый этап реконструкции стоит более 974,9 млн рублей, а второй — 1 млрд 176 млн рублей.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Приангарья оценило расходы на реконструкцию канализационных очистных сооружений правого берега Иркутска в 10,5 млрд рублей. Работы будут проведены в девять этапов.

Между тем ситуация с реконструкцией канализационных очистных сооружений правого берега Иркутска особо не изменилась с последнего визита сотрудников регионального МинЖКХ. Очередной выезд на территорию КОС состоялся спустя 13 дней 1 ноября. В настоящее время значительное отставание в рамках второго этапа работ наблюдается на объекте биореакторов: там только подготовили котлован, ведутся откачка воды, отсыпка так называемой подушки под монолит. Готовность сооружения оценивается примерно в 15%. Есть вероятность того, что объекты, предусмотренные вторым этапом реконструкции, не будут сданы к 25 декабря. Однако представители городской администрации, генподрядчика и заказчика — МУП «Водоканал» — полны оптимизмом, надеются на небесную канцелярию и уверены, что сооружения возведут в срок.

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