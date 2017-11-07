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13:02 (мск), источник: Baikal-info.ru

На Ольхоне топчет природу на 7% больше туристов, чем она выдерживает

Нормативы антропогенной нагрузки на отдельные участки побережья Байкала в окрестностях посёлка Хужир на острове Ольхон превышены на 7%, об этом 7 ноября 2017 года сообщила Западно-Байкальская межрайонная прокуратура.

Ведомство считает, что нарушен приказ Минприроды России, жестко ограничивающего количество отдыхающих и местных жителей на острове.

Прокуратура провела проверку исполнения природоохранного законодательства турбазами на Ольхоне. Проверена деятельность 19 турбаз. Установлено, что 16 из них работают незаконно, под видом использования земель для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.

Зафиксированы многочисленные негерметичные выгребные ямы и надворные туалеты, откуда жидкие бытовые отходы уходят в грунт, причиняя вред земле и воде. Например, ранее по иску природоохранного прокурора запрещена деятельность базы отдыха «Байкалов острог», которой при вместимости до 500 человек сбрасывались в грунт сточные воды в 100-метровой зоне от берега Байкала. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Кроме того, более половины турбаз не имеют лицензий на забор подземных вод для обеспечения питьевых и хозяйственных нужд, санитарное состояние скважин не отвечает предъявляемым требованиям. Повсеместно нарушаются требования пожарной безопасности.

Другая большая беда — слишком много туристов, это приводит к деградации местных экосистем Байкала.

«Сложившаяся ситуация стала возможной в результате отсутствия взвешенного управления данной уникальной природной территорией, обеспечивающего рациональное природопользование, а также отсутствия надлежащего экологического контроля со стороны органов государственной власти и местного самоуправления», — говорится в сообщении прокуратуры.

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