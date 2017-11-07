В Екатеринбурге откроется музей наивного искусства

Избранные произведения Музея наивного искусства". Наивное искусство — неразгаданный феномен современности. Исторически оно восходит к народному иконописанию и крестьянской домовой росписи, связанными со стремлением художников-самоучек посильно приумножить красоту канонической живописи, перенести ее образы и истории в крестьянский быт.

Экспозиция включает в себя более 150 работ, среди которых можно увидеть религиозную скульптуру. Особенно выделяется народная икона. Она близка наивной живописи, народная икона имеет корни в юго-западных регионах Российской империи, она тесно связана с мировоззрением казацкой вольности.

Большую часть выставки составляют работы уральских художников, некоторые из них очень известны: работы Нины Варфоломеевой и Альберта Коровкина опубликованы во «Всемирной энциклопедии наивного искусства». Будут также представлены графические картины семьи Трофимовых из Алапаевска, Алексея Языкова, Нины Горлановой, Вадима Колбасова и других мастеров.

В преддверии экспозиции зрители смогут познакомиться с фотолетописью собрания нового музея, где рассказывается об основных героях выставки, наивных и профессиональных художниках, художественных критиках, подвижниках и искусствоведах. Основным мотивом Музея наивного искусства является идея дара. Дар творчества художников, дар бесспорной истины, которую творец передает зрителям, дар как форма создания и способа существования музея — все это составляет главную концепцию музейного собрания.

Коллекция музея сформирована на основе собрания мэра уральской столицы Евгения Ройзмана, которое он передал Музею изобразительных искусств в 2015 году. Выставка пройдет 18 ноября, в исторический День города Екатеринбурга, по адресу улица Розы Люксембург, 18.