В Екатеринбурге откроется музей наивного искусства
Екатеринбургский музей изобразительных искусств в своем новом здании на улице Розы Люксембург 18 ноября откроет первую выставку Музея наивного искусства «Ангелы и другие жители Земли.
Екатеринбургский музей изобразительных искусств в своем новом здании на улице Розы Люксембург 18 ноября откроет первую выставку Музея наивного искусства «Ангелы и другие жители Земли.
Избранные произведения Музея наивного искусства". Наивное искусство — неразгаданный феномен современности. Исторически оно восходит к народному иконописанию и крестьянской домовой росписи, связанными со стремлением
Экспозиция включает в себя более 150 работ, среди которых можно увидеть религиозную скульптуру. Особенно выделяется народная икона. Она близка наивной живописи, народная икона имеет корни в
Большую часть выставки составляют работы уральских художников, некоторые из них очень известны: работы Нины Варфоломеевой и Альберта Коровкина опубликованы во «Всемирной энциклопедии наивного искусства». Будут также представлены графические картины семьи Трофимовых из Алапаевска, Алексея Языкова, Нины Горлановой, Вадима Колбасова и других мастеров.
В преддверии экспозиции зрители смогут познакомиться с фотолетописью собрания нового музея, где рассказывается об основных героях выставки, наивных и профессиональных художниках, художественных критиках, подвижниках и искусствоведах. Основным мотивом Музея наивного искусства является идея дара. Дар творчества художников, дар бесспорной истины, которую творец передает зрителям, дар как форма создания и способа существования музея — все это составляет главную концепцию музейного собрания.
Коллекция музея сформирована на основе собрания мэра уральской столицы Евгения Ройзмана, которое он передал Музею изобразительных искусств в 2015 году. Выставка пройдет 18 ноября, в исторический День города Екатеринбурга, по адресу улица Розы Люксембург, 18.
В первые недели работы Музея наивного искусства начнется образовательная программа: 25 ноября в 13:00. Лекция «Знакомство с наивным искусством Урала: истории в лицах». Лекцию читает зав. отделом наивного искусства, кандидат философских наук Андрей Бобрихин. 26 ноября, 2 и 3 декабря в 13:00 и 15:00. Открытые экскурсии по Музею наивного искусства. Экскурсии проводит зав. отделом наивного искусства, кандидат философских наук Андрей Бобрихин.