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15:19 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане назвали районы-лидеры в системе «Народный контроль»

(Казань, 7 ноября, «Татар-инфор»). Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская назвала в Кабинете Министров Республики районы, исполнительные комитеты которых провели положительную работу в системе «Народный контроль» за 10 месяцев 2017 года.

В этот список попали исполкомы Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Агрызского, Арского, Актанышского, Бавлинского, Буинского, Верхнеуслонского, Кукморского, Мамадышского, Менделеевского, Мензелинского, Чистопольского и Ютазинского районов. По словам Сарии Сабурской, при оценке деятельности прежде всего учитываются процент разрешенных вопросов и период рассмотрения заявки.

«Контроль осуществляем ежедневно», — сказала она.

Кроме того, участница брифинга назвала районы, которые уже выставили исполнение уведомлений, опубликованных в 2016 и 2017 годах, то есть это те районы, которые выполнили предыдущие уведомления за прошлые годы. Это исполкомы Азнакаевского, Актанышского, Алексеевского, Алькеевского, Бавлинского, Дрожжановского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Мамадышского, Менделеевского, Муслюмовского, Новошешминского, Сабинского, Сармановского, Спасского и Ютазинского муниципальных районов.

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