В Татарстане назвали районы-лидеры в системе «Народный контроль»

В этот список попали исполкомы Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Агрызского, Арского, Актанышского, Бавлинского, Буинского, Верхнеуслонского, Кукморского, Мамадышского, Менделеевского, Мензелинского, Чистопольского и Ютазинского районов. По словам Сарии Сабурской, при оценке деятельности прежде всего учитываются процент разрешенных вопросов и период рассмотрения заявки.

Кроме того, участница брифинга назвала районы, которые уже выставили исполнение уведомлений, опубликованных в 2016 и 2017 годах, то есть это те районы, которые выполнили предыдущие уведомления за прошлые годы. Это исполкомы Азнакаевского, Актанышского, Алексеевского, Алькеевского, Бавлинского, Дрожжановского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Мамадышского, Менделеевского, Муслюмовского, Новошешминского, Сабинского, Сармановского, Спасского и Ютазинского муниципальных районов.