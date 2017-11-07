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13:03 (мск), источник: Sputniknews.kz

В Казахстане изменилась дата празднования Дня языков

День языков народов Казахстана будет отмечаться 5 сентября.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 7 ноя — Sputnik. День рождения казахского просветителя и ученого Ахмета Байтурсынова станет Днем языков народов Казахстана, об этом в ходе круглого стола по вопросу перехода казахского алфавита на латинскую графику в Астане рассказал лингвист Ербол Тлешов.

«Постановлением премьер-министра Бакытжана Сагинтаева было принято решение установить 5 сентября Днем языков. Всех с этим горячо поздравляю. Именно в этот день родился Ахмет Байтурсынов. Были сведения, что он родился 29 сентября в 1873 году, однако позже, когда я работал в управлении по развитию языков, были найдены три документа, в которых от руки самого Байтурсынова есть записи: “Родился 5 сентября”. Поэтому принято такое решение», — прокомментировал Ербол Тлешов.

Раньше в стране День языков народа Казахстана праздновался каждое третье воскресенье сентября.

Ученый и литературовед Ахмет Байтурсынов был одним из основоположников казахской лингвистики и литературоведения. Он разработал основы казахского языкознания, а также научную терминологию для определения грамматики. Ахмет Байтурсынов был расстрелян как враг народа и реабилитирован спустя почти полвека после смерти.

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