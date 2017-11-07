В Казахстане изменилась дата празднования Дня языков
День языков народов Казахстана будет отмечаться 5 сентября.
День языков народов Казахстана будет отмечаться 5 сентября.
АСТАНА, 7 ноя — Sputnik. День рождения казахского просветителя и ученого Ахмета Байтурсынова станет Днем языков народов Казахстана, об этом в ходе круглого стола по вопросу перехода казахского алфавита на латинскую графику в Астане рассказал лингвист Ербол Тлешов.
«Постановлением
Раньше в стране День языков народа Казахстана праздновался каждое третье воскресенье сентября.
Ученый и литературовед Ахмет Байтурсынов был одним из основоположников казахской лингвистики и литературоведения. Он разработал основы казахского языкознания, а также научную терминологию для определения грамматики. Ахмет Байтурсынов был расстрелян как враг народа и реабилитирован спустя почти полвека после смерти.