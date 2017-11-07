В Казахстане изменилась дата празднования Дня языков

«Постановлением премьер-министра Бакытжана Сагинтаева было принято решение установить 5 сентября Днем языков. Всех с этим горячо поздравляю. Именно в этот день родился Ахмет Байтурсынов. Были сведения, что он родился 29 сентября в 1873 году, однако позже, когда я работал в управлении по развитию языков, были найдены три документа, в которых от руки самого Байтурсынова есть записи: “Родился 5 сентября”. Поэтому принято такое решение», — прокомментировал Ербол Тлешов.