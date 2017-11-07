Тина Канделаки записала первый трек
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, которая согласилась принять участие в баттле против
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, которая согласилась принять участие в баттле против
Ранее Бреднев в Twitter предложил Тине Канделаки принять участие в баттле, ведущая приняла этот вызов. Позднее он опубликовал на своей странице так называемый дисс (в котором один исполнитель выказывает другому неуважение, зачастую в грубой форме). В сопроводительном посте Млечный написал, что в детстве любил передачу «Самый умный» и мечтал, что однажды окажется перед Канделаки — ведущей этого шоу. Рефреном в диссе Млечного звучит фраза «Кто теперь самый умный?».
«От твоего дисса, Ваня, я в шоке, честно. Как ты запомнил так много текста? Играл в футбол, но и в нем ты бездарь. Твой любимый спорт — это прыжки на месте. Ты не думал отвечать за слова, но дети всегда отвечают передо мной. Ваня, ты так хотел этого десять лет назад — и я верну тебе твой 2007-й», — говорится в тексте Канделаки.