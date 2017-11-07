Тина Канделаки записала первый трек

Источник: РИА Новости

Ранее Бреднев в Twitter предложил Тине Канделаки принять участие в баттле, ведущая приняла этот вызов. Позднее он опубликовал на своей странице так называемый дисс (в котором один исполнитель выказывает другому неуважение, зачастую в грубой форме). В сопроводительном посте Млечный написал, что в детстве любил передачу «Самый умный» и мечтал, что однажды окажется перед Канделаки — ведущей этого шоу. Рефреном в диссе Млечного звучит фраза «Кто теперь самый умный?».

<iframe width="100%%" height="360" scrolling="no" frameborder="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/352283084&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true&visual=true?wmode=opaque"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Спустя 10 дней Канделаки выпустила ответный дисс на тот же бит и с повторением той же фразы. В тексте известная телеведущая, в частности, высмеяла то, как медленно читал свой текст Млечный.

«От твоего дисса, Ваня, я в шоке, честно. Как ты запомнил так много текста? Играл в футбол, но и в нем ты бездарь. Твой любимый спорт — это прыжки на месте. Ты не думал отвечать за слова, но дети всегда отвечают передо мной. Ваня, ты так хотел этого десять лет назад — и я верну тебе твой 2007-й», — говорится в тексте Канделаки.