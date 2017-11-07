Новые светофоры появились на улицах Владивостока

Сегодня, 7 ноября, новые светофоры заработали на улицах Борисенко и Фадеева во Владивостоке, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В рамках программы “Безопасные и качественные дороги” во Владивостоке введены в эксплуатацию два светофорных объекта, ещё один светофор на улице Анны Щетининой готовится к запуску, — подчеркнул он. — Данная программа позволяет нам устранять места концентрации дорожно-транспортных происшествий. А благодаря светофору на улице Фадеева, к примеру, ещё и разгрузить дорогу. Все работы выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов».