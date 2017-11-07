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13:30 (мск), источник: ДЕЙТА

Новые светофоры появились на улицах Владивостока

Сегодня, 7 ноября, новые светофоры заработали на улицах Борисенко и Фадеева во Владивостоке, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе городской администрации. Оценил проделанную работу начальник отдела сохранности и содержания дорог Федерального управления автомобильных дорог «Дальний Восток» Вениамин Матафонов. «В…

Источник: ДЕЙТА

Сегодня, 7 ноября, новые светофоры заработали на улицах Борисенко и Фадеева во Владивостоке, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Оценил проделанную работу начальник отдела сохранности и содержания дорог Федерального управления автомобильных дорог «Дальний Восток» Вениамин Матафонов.

«В рамках программы “Безопасные и качественные дороги” во Владивостоке введены в эксплуатацию два светофорных объекта, ещё один светофор на улице Анны Щетининой готовится к запуску, — подчеркнул он. — Данная программа позволяет нам устранять места концентрации дорожно-транспортных происшествий. А благодаря светофору на улице Фадеева, к примеру, ещё и разгрузить дорогу. Все работы выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов».

Напомним, ранее «Deita.ru» писало о том, что пешеходный переход, вызвавший удивление горожан, проходящий от Дальневосточного гуманитарно-технического колледжа к дому № 30 по улице Карбышева перенесли.

Екатерина Лапкина.

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