Новые светофоры появились на улицах Владивостока
Сегодня, 7 ноября, новые светофоры заработали на улицах Борисенко и Фадеева во Владивостоке, об этом «Deita. ru» сообщили в
Сегодня, 7 ноября, новые светофоры заработали на улицах Борисенко и Фадеева во Владивостоке, об этом «Deita. ru» сообщили в
Сегодня, 7 ноября, новые светофоры заработали на улицах Борисенко и Фадеева во Владивостоке, об этом «Deita.ru» сообщили в
Оценил проделанную работу начальник отдела сохранности и содержания дорог Федерального управления автомобильных дорог «Дальний Восток» Вениамин Матафонов.
«В рамках программы “Безопасные и качественные дороги” во Владивостоке введены в эксплуатацию два светофорных объекта, ещё один светофор на улице Анны Щетининой готовится к запуску, — подчеркнул он. — Данная программа позволяет нам устранять места концентрации
Напомним, ранее «Deita.ru» писало о том, что пешеходный переход, вызвавший удивление горожан, проходящий от Дальневосточного
Екатерина Лапкина.