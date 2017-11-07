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13:19 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Антон Симаков написал кровью петуха новую картину

В Екатеринбурге появится памятник Алле Пугачёвой.

Источник: Аргументы и факты

Магистр вуду и художник из Екатеринбурга Антон Симаков завтра, 8 ноября 2017 года, представит публике две своих новых картины, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Одна из них написана кровью петуха, посвящена 100-летию Октябрьской революции и называется «Агония России». Вторая представляет собой портрет певицы Алла Пугачёвой и носит название «Голубая Алла и розовая луна». Одним из атрибутов будущей акции станут также насекомые, в том числе — мадагаскарские тараканы. Действо будет организовано в здании на проспекте Ленина, 5 в 13.00.

«Октябрьская революция и политический режим, который воцарился в нашей стране — это одно из самых ужасных событии в истории нашей России, — считает Антон Симаков. — Коммунисты уничтожили всех более-менее думающих людей, по сути — убили генофонд страны. Им нужны были деревянные солдаты, а не творческие люди. Наша семья тоже пострадала. Мой прадед был раскулачен, его сослали в Тюменскую область. Что касается Аллы Пугачёвой, то для меня она самая великая исполнительница. Думаю, что она достойна, чтобы памятник ей был создан при жизни».

Напомним, что Антон Симаков -представитель магии вуду, прославившийся рядом скандальных акций. Например, пару лет назад магистр совершил обряд жертвоприношения — обезглавил живого петуха и окропил его кровью православный покров. Мероприятие имело целью навести порчу на президента Украины Петра Порошенко. При этом Симаков подвергся уголовному преследованию за оскорбление чувств верующих. В 2012 году Антон живьем лег в гроб в защиту группы Pussy Riot, но в тот раз никаких претензий со стороны правоохранителей к нему не было. Последние его акции были связаны с продажей собственных картин.

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