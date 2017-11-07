Джигарханян намерен разводиться через суд
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Актер, режиссер и худрук театра под своим руководством Армен Джигарханян подал иск о разводе, процесс начнется 9 ноября, сообщила РИА Новости во вторник
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Актер, режиссер и худрук театра под своим руководством Армен Джигарханян подал иск о разводе, процесс начнется 9 ноября, сообщила РИА Новости во вторник
«Джигарханян подал иск о расторжении брака. Мировой судебный участок № 202 проведет беседу по иску 9 ноября», — сказала она.
Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего артиста и его 38-летней супруги Виталины
Одновременно
На минувшей неделе Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра «от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива».
Тем временем представитель
В чем именно состоит конфликт пока еще действующих супругов, ясно не вполне.