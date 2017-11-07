Джигарханян намерен разводиться через суд

Источник: РИА Новости

«Джигарханян подал иск о расторжении брака. Мировой судебный участок № 202 проведет беседу по иску 9 ноября», — сказала она.

Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего артиста и его 38-летней супруги Виталины Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, «причинила ему много боли».

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Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод.

На минувшей неделе Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра «от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива».

Тем временем представитель Цимбалюк-Романовской сообщила, что та уехала из России вместе с матерью, но намерена вернуться, «когда ситуация успокоится». Мать женщины заявила, что ее дочь уехала, опасаясь преследования.