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7 ноября, источник: РБК

Ferrero впервые за полвека изменила рецепт пасты Nutella

Обратив внимание на изменение цвета шоколадной пасты, защитники прав потребителей выяснили, что компания Ferrero впервые изменила ее состав.

Источник: Reuters

Доля сухого молока в составе шоколадной пасты Nutella, выпускаемой с 1964 года, увеличилась с 7,5% до 8,7%, сообщает гамбургский Центр защиты потребителей (Verbraucherzentrale Hamburg, VH). Процент содержащегося в составе изделия какао немецкое подразделение итальянской компании Ferrero традиционно не указывает, однако изменение цвета Nutella (она стала светлее) заставило экспертов заподозрить, что доля сухого молока выросла именно за счет снижения доли какао.

Ссылаясь на таблицу пищевой ценности Nutella, эксперты VH полагают, что содержание углеводов в пасте выросло с 55,9% до 56,3%, а содержание жиров сократилось с 31,8% до 30,9%.

«Это может быть связано с увеличением доли сухого молока и уменьшением доли какао. Часто высказываемые просьбы потребителей об отказе от использования пальмового масла или уменьшении его доли, судя по имеющейся информации, не выполнены», — говорится в отчете VH.

Во время загрузки произошла ошибка.

В документе говорится, что изменение рецепта Nutella может быть связано с желанием Ferrrero сократить расходы на закупку сырья, так как сухое молоко дешевле порошка какао.

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Во вторник в головном офисе Ferrero признали, что изменения в рецептуру Nutella действительно были внесены, и заверили в то же время, что качество пасты не изменится, да и с точки зрения диетологии все останется по-прежнему.

Изменение рецепта Nutella подтвердили порталу Actu.fr во французском подразделении Ferrero, отметив, что доля сухого молока в составе шоколадной пасты, выпускаемой на французском заводе, выросла за счет изъятия из числа ингредиентов молочной сыворотки. Сравнив купленные в местном магазине банки Nutella, журналисты Actu.fr обнаружили, что с упаковки недавно выпущенных действительно исчезло упоминание о сыворотке, а доля сухого молока выросла с 6,6% до 8,7%. Доля какао на упаковках новых банок Nutella французского производства определена в 7,4%, что совпадает с прежней рецептурой.

По данным с сайта Nutella Россия, пищевая ценность 100 граммов производимой в стране шоколадной пасты этой марки составляет 546 Ккал, доля жиров составляет 31,6%, углеводов — 57,6%, белков — 6%.

В состав пасты входят сахар, растительный жир, лесные орехи, сухое обезжиренное молоко, обезжиренный какао-порошок, а также лецитин (эмульгатор) и ванилин (ароматизатор).

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