Будущие следователи принесли торжественную присягу в Новосибирске

Источник: Вести - Новосибирск

Это ученики Сибирского кадетского корпуса. Их в этом году зачислили в классы следственного комитета. В строю с парнями, кстати, есть и девушки. Но поблажек им не дают. В школьной программе и строевая, и физическая подготовка. Красиво маршировать и, например, отжиматься требуют и с них. Не только педагоги. Но и семья. Некоторые пошли по стопам своих родных.

Дарья Теряева, Ученица 10 класса Следственного комитета РФ Сибирского кадетского корпуса: «Прадедушка в службе ФСБ. Что рассказывал про свою работу, наверно немного? — Нет, не много, говорит, что очень сложно, трудно, но он очень гордится мной, что я пробую, пытаюсь, и хочу пойти его стопам».

Следственные классы в Новосибирске создали в прошлом году. И будущей весной уже первый выпуск. Теорию и практику в кадетском корпусе — школьникам преподают сотрудники следственного комитета. И сегодня надеются, подростки выберут профильный ВУЗ — Академия работает в Москве и Санкт-Петербурге.