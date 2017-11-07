Новосибирские хирурги спасли пациентку после тяжелейшего инсульта

Татьяна Чуй, Корреспондент: «Мы идем в палату к пациентке, которая пережила инсульт. Три дня между жизнью и смертью. После того, как выкарабкалась, врачи снова не обрадовали. Была угроза повторного инсульта. Здесь — в центре нейрохирургии — ей сделали сложнейшую операцию. Здравствуйте».

Наталья Миколенко, Житель Новосибирска: Я вообще недвижима была, а сейчас вот. После операции — хожу, двигаюсь, нормально. Как все.

Сонная артерия закупорилась. Несколько месяцев Наталья Миколенко провела в больницах. Реанимация, диагностика, капельницы, таблетки. А ей нужна была срочная операция на сосудах. Владимир Гужин — лечащий врач Натальи говорит — это чудо, что успели спасти. Бригада хирургов трудилась почти два часа. Такие операции в Федеральном центре нейрохирургии поставлены на поток. Владимир Гужин делает их каждый день. Говорит, треть таких больных, как Наталья Миколенко, могли избежать повторного инсульта. Еще больше на своем опыте никогда бы и не узнали о таком заболевании. Если бы хирурги успевали прийти им на помощь.

Владимир Гужин, Сосудистый хирург Федерального Центра нейрохирургии: «У нее случился инсульт еще в мае, а на операцию она к нам попала только в ноябре. Вовремя ее врачи по месту жительства не направили на необходимое обследование. К сожалению, это вот наша норма. Таких пациентов нужно выявлять, у которых есть стеноз. И оперировать их в ближайшее время».

Наталья Викторовна родилась под счастливой звездой. Ее спасли. С нетерпением ждет, когда же домой.

Наталья Миколенко, Житель Новосибирска: «Внук, четыре года ему. Заниматься с ним надо. Он меня ждет уже давно».

Правда, отпустят ее ненадолго. Тяжелое лечение требует реабилитации.