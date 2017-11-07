Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США продают Европе российский газ, выдавая его за свой
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
В Амурской области разбился пассажирский самолет
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
РФ отреагировала на заливку цементом Вечного огня в Киеве
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
У нового российского самолета во время полета отказал двигатель
Волочкова выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
Отец Фриске рассказал о новой возлюбленной Шепелева
Харви Вайнштейн нанимал детективов для слежки за актрисами
Кадры: истребители Су-30СМ принудительно посадили самолет
СМИ: Сати Казанова полностью обнажилась для съемки
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
14:22 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирские хирурги спасли пациентку после тяжелейшего инсульта

Врачи федерального Центра нейрохирургии провели исследование историй болезни своих пациентов. И сегодня пришли к неожиданному выводу. Каждый третий с закупоркой сосудов мог избежать инсульта. Еще больше пациентов на своем опыте могли никогда не узнать, чем грозит это заболевание. Если бы им вовремя сделали операцию. Героиня нашего следующего репортажа как раз из их числа. Как ее спасли?

Татьяна Чуй, Корреспондент: «Мы идем в палату к пациентке, которая пережила инсульт. Три дня между жизнью и смертью. После того, как выкарабкалась, врачи снова не обрадовали. Была угроза повторного инсульта. Здесь — в центре нейрохирургии — ей сделали сложнейшую операцию. Здравствуйте».

Наталья Миколенко, Житель Новосибирска: Я вообще недвижима была, а сейчас вот. После операции — хожу, двигаюсь, нормально. Как все.

Сонная артерия закупорилась. Несколько месяцев Наталья Миколенко провела в больницах. Реанимация, диагностика, капельницы, таблетки. А ей нужна была срочная операция на сосудах. Владимир Гужин — лечащий врач Натальи говорит — это чудо, что успели спасти. Бригада хирургов трудилась почти два часа. Такие операции в Федеральном центре нейрохирургии поставлены на поток. Владимир Гужин делает их каждый день. Говорит, треть таких больных, как Наталья Миколенко, могли избежать повторного инсульта. Еще больше на своем опыте никогда бы и не узнали о таком заболевании. Если бы хирурги успевали прийти им на помощь.

Владимир Гужин, Сосудистый хирург Федерального Центра нейрохирургии: «У нее случился инсульт еще в мае, а на операцию она к нам попала только в ноябре. Вовремя ее врачи по месту жительства не направили на необходимое обследование. К сожалению, это вот наша норма. Таких пациентов нужно выявлять, у которых есть стеноз. И оперировать их в ближайшее время».

Наталья Викторовна родилась под счастливой звездой. Ее спасли. С нетерпением ждет, когда же домой.

Наталья Миколенко, Житель Новосибирска: «Внук, четыре года ему. Заниматься с ним надо. Он меня ждет уже давно».

Правда, отпустят ее ненадолго. Тяжелое лечение требует реабилитации.

Инсульт болезнь коварная. Может вернуться. И нужно быть готовым, чтобы опередить удар.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Крупномасштабные учения ракетных войск стратегического назначения начались под Новосибирском
ЦБ допустил санацию новых крупных банков
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Собчак выступит за отмену закона о гей-пропаганде
Армен Джигарханян подал иск о разводе
«Роснефть» перевела Иракскому Курдистану миллиард долларов
Суд разрешил оспаривать национализацию недвижимости в Крыму
На спутнике Сатурна нашли источник жизни
Спорт
0:7. Наша молодежка начала серию с неслыханного разгрома На старте серии со сборными канадских юниорских лиг подопечные Валерия Брагина потерпели сокрушительное поражение от команды Запада
Авто
Внедорожный Kia Rio: он оказался чуть дороже «Весты Кросс» Kia объявила цены на свою долгожданную новинку — внедорожный хэтчбек Rio X-Line. Автомобиль будет стоить от 774 900 рублей
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
28-летний мужчина отсудил младшую сестру у родителей Родители задолжали детям более 270 тысяч рублей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь