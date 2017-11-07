В Прикамье открыт сквер Витуса Беринга

Обновленное общественное пространство появилось благодаря инициативе жителей Осы, которые представили проект к участию в программе инициативного бюджетирования. Проект сквера стал победителем краевого конкурсного отбора Министерства территориального развития Пермского края в 2017 году.

Благоустройство сквера включило в себя: устройство дорожек, гостевой площадки, озеленение территории, высадку кустарников и деревьев, разбивку цветников, установку скамеек и беседок, детской площадки. Изюминкой проекта стал памятник в виде лодки.

Общая стоимость проекта составила 4 млн 020 тысрублей. Из них 3 617,78 тыс. руб. направлено из краевого бюджета, из местного бюджета — 4,02 тыс. руб., средства — 200,99 тыс. руб., средства бизнеса — 196, 97 тыс. руб.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал важность реализации проектов инициативного бюджетирования, так как это позволяет решать локальные вопросы муниципальных образований.

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Например, в этом году уже завершены проекты по благоустройству детского сада № 1 в Елово «По дорожке — в дивный сад!» и масштабная реконструкция Ильинского дома культуры. Финансирование проектов инициативного бюджетирования осуществляется из краевого и муниципального бюджетов, денежных средств населения.