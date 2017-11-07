В Прикамье открыт сквер Витуса Беринга
ПЕРМЬ, 7 ноября, ФедералПресс. В Осинском районе состоялось торжественное открытие сквера Витуса Беринга после ремонта, сообщает
ПЕРМЬ, 7 ноября, ФедералПресс. В Осинском районе состоялось торжественное открытие сквера Витуса Беринга после ремонта, сообщает
Обновленное общественное пространство появилось благодаря инициативе жителей Осы, которые представили проект к участию в программе инициативного бюджетирования. Проект сквера стал победителем краевого конкурсного отбора Министерства территориального развития Пермского края в 2017 году.
Благоустройство сквера включило в себя: устройство дорожек, гостевой площадки, озеленение территории, высадку кустарников и деревьев, разбивку цветников, установку скамеек и беседок, детской площадки. Изюминкой проекта стал памятник в виде лодки.
Общая стоимость проекта составила 4 млн 020 тысрублей. Из них 3 617,78 тыс. руб. направлено из краевого бюджета, из местного бюджета — 4,02 тыс. руб., средства — 200,99 тыс. руб., средства бизнеса — 196, 97 тыс. руб.
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал важность реализации проектов инициативного бюджетирования, так как это позволяет решать локальные вопросы муниципальных образований.
Например, в этом году уже завершены проекты по благоустройству детского сада № 1 в Елово «По дорожке — в дивный сад!» и масштабная реконструкция Ильинского дома культуры. Финансирование проектов инициативного бюджетирования осуществляется из краевого и муниципального бюджетов, денежных средств населения.
Напомним, конкурс проектов проводится в два этапа: на муниципальном и региональном уровнях. В этом году механизм инициативного бюджетирования применялся впервые. На конкурс было подано свыше 460 заявок. В дальнейшем было отобрано 89 лучших проектов со всего края, на реализацию которых направили 86 млн рублей.