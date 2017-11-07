Челябинских водителей предупредили об ограничениях в центре города

Челябинцев просят с пониманием отнестись к возможным ограничениям движения на центральных улицах города в дни проведения российско-казахстанского форума, с таким предупреждением выступило управление ГИБДД.

«Напоминаем, что в соответствии с пунктом 3.2. Правил дорожного движения Российской Федерации «При приближении транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства, а также сопровождаемого им транспортного средства (сопровождаемых транспортных средств)», — говорится в сообщении ведомства.