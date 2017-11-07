Челябинских водителей предупредили об ограничениях в центре города
Сотрудники ГИБДД попросили автовладельцев быть особенно внимательными в дни
Сотрудники ГИБДД попросили автовладельцев быть особенно внимательными в дни
Челябинцев просят с пониманием отнестись к возможным ограничениям движения на центральных улицах города в дни проведения
«Напоминаем, что в соответствии с пунктом 3.2. Правил дорожного движения Российской Федерации «При приближении транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства, а также сопровождаемого им транспортного средства (сопровождаемых транспортных средств)», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдёт в Челябинске 8 и 9 ноября. В рамках мероприятия ожидают визита президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.