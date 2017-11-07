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14:31 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинских водителей предупредили об ограничениях в центре города

Сотрудники ГИБДД попросили автовладельцев быть особенно внимательными в дни российско-казахстанского форума.

Челябинцев просят с пониманием отнестись к возможным ограничениям движения на центральных улицах города в дни проведения российско-казахстанского форума, с таким предупреждением выступило управление ГИБДД.

«Напоминаем, что в соответствии с пунктом 3.2. Правил дорожного движения Российской Федерации «При приближении транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства, а также сопровождаемого им транспортного средства (сопровождаемых транспортных средств)», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдёт в Челябинске 8 и 9 ноября. В рамках мероприятия ожидают визита президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

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