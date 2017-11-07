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14:19 (мск), источник: ИА Башинформ

Стало известно, как боролись с конокрадством в Башкирии

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/. Новый способ борьбы с конокрадством предложили в газете «Власть труда» в октябре 1923 года.

При каких условиях сельчанам выдавалось вознаграждение за пропавшую лошадь и кого считали пособником конокрадов? Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Во избежание массового воровства крестьянских лошадей желательно организовать при сельских советах «общества взаимного страхования от конокрадства», — предложили в издании. На основании общественного постановления «лошади должны были приниматься на страхование в ¾ оценочной суммы», которая определялась комиссией, состоящей из председателя сельсовета и членов общества. При этом в одно страховое общество могли объединиться несколько деревень.

С каждого страхового рубля должна была взиматься премия в 10 копеек, сбор для отчисления в специальный страховой капитал, из которого выдавалось бы вознаграждение за пропавших лошадей. «При условии, если пропажа лошади случится со двора или с поля и не далее 10 верст, смотря по обширности пастбища», — уточняют в издании.

Если средств страхового капитала не хватало на покрытие страховой суммы, то недостающая ее часть распределялась между всеми членами общества. В то же время свободные средства страхового капитала могли быть обращены на выдачу ссуды сельчанам — к примеру, на покупку скота.

В случае пропажи лошади все члены страхового общества должны были начать ее поиски, а уклоняющихся ожидал штраф в пользу страхового капитала.

«Члены сельского общества, не желающие страховать своих лошадей, должны рассматриваться как возможные пособники конокрадов», — отмечается в газете.

По мнению издания, создание таких страховых обществ «даст положительные результаты и процветавшее в деревнях и селах конокрадство станет редким явлением».

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

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