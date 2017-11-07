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14:26 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

В Петербурге ограничат движение по нескольким улицам

Вниманию автомобилистов! С сегодняшнего дня из-за ремонта асфальта ограничено движение по набережной Обводного канала от Старо-Петергофского проспекта до улицы Розенштейна.

Источник: Вести - Санкт-Петербург

До 30 ноября нельзя проехать по Гранитной улице от улицы Громова до Новочеркасского проспекта.

Возможны трудности с проездом на перекрестке проспекта Шаумяна и Казанской улицы.

До 20 декабря закрывается движение по 18−19 линии Васильевского острова от Малого проспекта до Большого.

Нельзя проехать по Поклонногорской улице от проспекта Энгельса до Арктической улицы.

Будьте внимательны и заранее планируйте маршруты!

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