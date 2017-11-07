В Петербурге ограничат движение по нескольким улицам
Вниманию автомобилистов! С сегодняшнего дня
Вниманию автомобилистов! С сегодняшнего дня
До 30 ноября нельзя проехать по Гранитной улице от улицы Громова до Новочеркасского проспекта.
Возможны трудности с проездом на перекрестке проспекта Шаумяна и Казанской улицы.
До 20 декабря закрывается движение по 18−19 линии Васильевского острова от Малого проспекта до Большого.
Нельзя проехать по Поклонногорской улице от проспекта Энгельса до Арктической улицы.
Будьте внимательны и заранее планируйте маршруты!