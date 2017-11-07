Антон Алиханов: Детский кинофестиваль в Калининграде будет проводиться ежегодно
Всероссийский детский кинофестиваль «Янтарный муравей» станет ежегодным. Об этом заявил глава региона Антон Алиханов на закрытии мероприятия в субботу, 4 ноября.
Всероссийский детский кинофестиваль «Янтарный муравей» станет ежегодным. Об этом заявил глава региона Антон Алиханов на закрытии мероприятия в субботу, 4 ноября.
«Мы рассмотрим возможность применения системы рибейтов, чтобы ребята смогли получить не только призы и подарки, но и финансовую поддержку», — подчеркнул губернатор.
Также Антон Алиханов отметил, что традиционно победители фестиваля «Короче» начинают снимать полнометражные фильмы, и пожелал ребятам следовать примеру старших коллег.
Напомним, в этом году участие в «Янтарном муравье» приняли более 200 школьников из 17 регионов России. Они объединились в команды для съемок кинолент на тему «Космос». В итоге были представлены 13 короткометражных фильмов, созданных за фестивальную неделю. Лучшей признана работа «Космическая мечта», созданная командой из Белгорода и