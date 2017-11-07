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14:34 (мск), источник: НТА-Приволжье

Программа раздельного сбора мусора разрабатывается в Нижегородской области

Нижний Новгород. 7 ноября. НТА-Приволжье — Программа раздельного сбора мусора разрабатывается в Нижегородской области.

Как сообщила в ходе заседания комиссии Гордумы по экологии замминистра экологии и природных ресурсов региона Наталья Мочалина, программа коснется и Нижнего Новгорода.

По ее словам, планируется установить на контейнерных площадках у жилых домов, организаций и предприятий по 2 контейнера: для обычных бытовых отходов и для перерабатываемых вроде пластика, бумаги и т. п. Контейнеры также будут вывозиться различными грузовиками, чтобы материалы для переработки не смешивались с остальными отходами. В случае смешивания часть перерабатываемых отходов, таких как бумага, придет в полную негодность.

Сейчас в Нижнем Новгороде действуют лишь пилотные проекты по раздельному сбору мусора: в горадминистрации, а также в ряде торговых центров и вузов. Планируется в ближайшее время завершить разработку программы сбора и внедрить ее в многоквартирные дома. Однако пока точно неизвестно, кто и за чей счет должен установить дополнительные контейнеры для перерабатываемых отходов. Также неизвестно, во сколько это обойдется жильцам домов.

В свою очередь депутат Александр Котельников отметил, что в случае внедрения раздельного сбора придется закрыть пункты приема макулатуры и пластика, так как, по его мнению, бомжи будут доставать из специальных контейнеров перерабатываемые отходы и сдавать их. При этом управляющая компания лишится прибыли от сдачи отходов на переработку.

В итоге депутаты комиссии по экологии решили дать министерству экологии продумать систему сбора мусора, определить стоимость ее внедрения и в январе вернуться к этому вопросу.

Ранее сообщалось, что борский опыт по раздельному сбору мусора рекомендован к внедрению в других городах Нижегородской области.

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