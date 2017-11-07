В Уфе запущен сервис смс-оповещений об эвакуации автомобилей

Источник: Reuters

В Уфе городское предприятие МБУ «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест» запустило сервис смс-оповещения о факте эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Теперь авто владельцы смогут оперативно узнать о том, когда их транспортное средство увезли на штрафстоянку.

Для того, чтобы получать сообщения необходимо зарегистрироваться на сайте ufa-parkovka. ru во вкладке «Личный кабинет водителя».

В уфимской мэрии отмечают, что подключение к сервису и его использование бесплатно.