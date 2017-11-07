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14:34 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе запущен сервис смс-оповещений об эвакуации автомобилей

Чтобы им воспользоваться, необходимо зарегистрироваться на сайте.

Источник: Reuters

В Уфе городское предприятие МБУ «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест» запустило сервис смс-оповещения о факте эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Теперь авто владельцы смогут оперативно узнать о том, когда их транспортное средство увезли на штрафстоянку.

Для того, чтобы получать сообщения необходимо зарегистрироваться на сайте ufa-parkovka.ru во вкладке «Личный кабинет водителя».

В уфимской мэрии отмечают, что подключение к сервису и его использование бесплатно.

Кнопка «Регистрация» расположена в правом верхнем углу вкладки. В открывшейся форме регистрации нужно ввести следующие данные: имя пользователя, которое будет логином для входа в личный кабинет водителя; номер сотового телефона — на него будут приходить оповещения; регистрационный номер транспортного средства — например, Б111ББ102; серию и номер свидетельства о регистрации ТС. Заполнив все поля, ниже необходимо поставить галочку в графе «Я согласен», информирует уфимская мэрия.

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