В Краснодарском крае уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений
Руководитель ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Владимир Виневский 7 ноября рассказал о преступности в регионе.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Руководитель ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Владимир Виневский 7 ноября рассказал о преступности в регионе.
На встрече, посвященной Дню сотрудника внутренних дел, Виневский ответил, что за девять месяцев количество преступлений снизилось на 74 пункта и составило 915 на 100 тыс. населения.
«Это говорит об уровне подготовки личного состава, умении принимать непростые решения», — сказал руководитель краевого ГУ МВД.
Он отметил, что на 7% снизилось число преступлений против личного имущества, на 4% — тяжких и особо тяжких преступлений, на 3% увеличилась раскрываемость.