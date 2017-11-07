В Краснодарском крае уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений

Источник: ЮГА.ру

На встрече, посвященной Дню сотрудника внутренних дел, Виневский ответил, что за девять месяцев количество преступлений снизилось на 74 пункта и составило 915 на 100 тыс. населения.

«Это говорит об уровне подготовки личного состава, умении принимать непростые решения», — сказал руководитель краевого ГУ МВД.