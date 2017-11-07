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14:28 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодарском крае уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений

Руководитель ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Владимир Виневский 7 ноября рассказал о преступности в регионе.

Источник: ЮГА.ру

На встрече, посвященной Дню сотрудника внутренних дел, Виневский ответил, что за девять месяцев количество преступлений снизилось на 74 пункта и составило 915 на 100 тыс. населения.

«Это говорит об уровне подготовки личного состава, умении принимать непростые решения», — сказал руководитель краевого ГУ МВД.

Он отметил, что на 7% снизилось число преступлений против личного имущества, на 4% — тяжких и особо тяжких преступлений, на 3% увеличилась раскрываемость.

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