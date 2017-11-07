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14:49 (мск), источник: Sputnik

Свыше 50% узбекистанцев не одобряют запрет маршрутных такси в Ташкенте

Sputnik Узбекистан провел опрос среди своих читателей по поводу недавней инициативы руководства Ташкента убрать из центра города маршрутные такси.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Свыше 50% узбекистанцев считают, что без маршруток общественный транспорт не справится с пассажиропотоком в Ташкенте. Такие результаты показал опрос, проведенный Sputnik Узбекистан.

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Накануне власти узбекской столицы заявили, что планируют на центральных улицах города заменить маршрутные такси автобусами. Такая мера предусмотрена в Концепции развития пассажирского транспорта Ташкента на период до 2030 года.

Руководство города считает таким образом можно будет разгрузить автодорожную сеть и улучшить экологическую ситуацию.

В опросе Sputnik приняли участие 259 человек. Более 20% проголосовавших согласны с позицией властей и предлагают заменить все маршрутки комфортабельными автобусами.

18,1% опрошенных считают, что для разгрузки автодорог в городе необходимо развивать метро и скоростные трамваи.
Чуть более 3% участников голосования ответили, что ездят на личном автомобиле и не ездят на общественном транспорте.

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