Свыше 50% узбекистанцев не одобряют запрет маршрутных такси в Ташкенте
Sputnik Узбекистан провел опрос среди своих читателей по поводу недавней инициативы руководства Ташкента убрать из центра города маршрутные такси.
Sputnik Узбекистан провел опрос среди своих читателей по поводу недавней инициативы руководства Ташкента убрать из центра города маршрутные такси.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Свыше 50% узбекистанцев считают, что без маршруток общественный транспорт не справится с пассажиропотоком в Ташкенте. Такие результаты показал опрос, проведенный Sputnik Узбекистан.
Накануне власти узбекской столицы заявили, что планируют на центральных улицах города заменить маршрутные такси автобусами. Такая мера предусмотрена в Концепции развития пассажирского транспорта Ташкента на период до 2030 года.
Руководство города считает таким образом можно будет разгрузить автодорожную сеть и улучшить экологическую ситуацию.
В опросе Sputnik приняли участие 259 человек. Более 20% проголосовавших согласны с позицией властей и предлагают заменить все маршрутки комфортабельными автобусами.
18,1% опрошенных считают, что для разгрузки автодорог в городе необходимо развивать метро и скоростные трамваи.
Чуть более 3% участников голосования ответили, что ездят на личном автомобиле и не ездят на общественном транспорте.