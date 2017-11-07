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14:50 (мск), источник: Playboy

100 лет Октября: 7 фильмов о революции 1917 года

Сто лет назад случилось событие, кардинально изменившее историю страны и мира. Возможно, самое важное событие ХХ века — Октябрьская революция 7 ноября (25 октября) 1917 года.

Ознаменовала ли она начало новой эпохи, более справедливой, гуманной, свободной и передовой? Увы, нет. Последствия расхлебываем до сих пор. Можно ли было избежать революции, ввергнувшей вскоре огромную страну в пучину самой кровопролитной в мире Гражданской войны, красного и белого террора и ожесточенных классовых сражений? Похоже, что тоже нет.

Playboy собрал 7 лучших фильмов об Октябрьской революции, которые помогут представить, как все происходило.

«В дни Октября» (1958), режиссер Сергей Васильев

Полнометражный и цветной, художественный фильм был поставлен на киностудии «Ленфильм» по книге Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». Снятый в условиях «оттепели», он впервые вывел на киноэкран образы таких запрещенных фигур революции, как Григорий Зиновьев, Лев Каменев и Лев Троцкий.

«Октябрь» (1927), режиссер Сергей Эйзенштейн

Немой художественный фильм молодого, но уже прославленного к тому времени Сергея Эйзенштейна, был снят на московской фабрике «Совкино» к 10-летию Октябрьской революции. Картина стала завершающей частью знаменитой кинотрилогии («Стачка», «Броненосец “Потемкин”», «Октябрь»). Несмотря на откровенную идеологическую ангажированность картины, критики отдают должное новаторскому методу монтажа. Например, известный кинокритик Рауль Хаузман назвал монтаж Эйзенштейна «интеллектуальным».

«Ленин в Октябре» (1937), режиссер Михаил Ромм

Фильм снимался к 20-летию Октябрьской революции, а проект курировал лично Сталин. Разумеется, создатели картины толковали ключевые события октября 1917 года с точки зрения принятой в советской официальной истории. Картина пользовалась большой популярностью, на ней выросло не одно поколение зрителей. В киноленте отражены все ключевые революционные события, в том числе знаменитая сцена штурма Зимнего дворца.

«Выборгская сторона» (1938), режиссеры Григорий Козинцев, Леонид Трауберг

Третья серия кинотрилогии о Максиме («Юность Максима» и «Возвращение Максима»), рассказывающая о первых месяцах жизни в Петрограде после революции 1917 года. Вокруг нищета и голод. Опытный большевик Максим становится комиссаром Государственного банка, ему предстоит столкнуться со старорежимными служащими, совершающими тайные денежные переводы за границу.

«Ярость» (1966), режиссер Николай Ильинский

Экранизация повести Бориса Лавренева «Ветер» о бурных событиях революционных боев в Петрограде и участии в них моряков-красноармейцев. Главный герой фильма, матрос Гулявин, — как раз один из них.

«Человек с ружьем» (1938), режиссер Сергей Юткевич

Как и «Ленин в Октябре», это наиболее известная картина в советской кинолениниане и пропаганде. Образ Ленина классический, идеализированный, изображающий «самого человечного человека». Крупская считала Ленина в исполнении Штрауха наиболее достоверным воплощением облика вождя. По сюжету, солдат Иван Шадрин едет с фронта в революционный Петроград, чтобы передать Ленину письмо однополчан.

«Аппассионата» (1964), режиссер Юрий Вышинский

Короткометражный художественный фильм по мотивам рассказа Горького «В. И. Ленин». По сюжету, зимним вечером 1920 года Ленин в гостях у Горького слушает известного пианиста Исайю Добровейна, который исполняет Шопена и Бетховена. Поблагодарив музыканта за прекрасное исполнение, вождь произносит свой знаменитый монолог о том, что он не знает ничего лучше «Аппассионаты» — произведения, которое при всем творящемся зле заставляет его быть добрым к людям.

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