Исторический парк откроется в Новосибирске 12 ноября

На встрече с журналистами врио губернатора области Андрей Травников сообщил, что пока не может подтвердить эту информацию.

Открытие мультимедийного музейно-выставочного комплекса «Россия — моя история» пройдет на базе гарнизонного Дома офицеров в Военном городке Новосибирска 12 ноября. В парке спроектированы современные выставочные залы под четыре виртуальных экспозиции на плазменных экранах: «Рюриковичи», «Романовы», «ХХ век. 1914−1945 годы. От великих потрясений к Великой Победе» и «ХХ век. 1945−2000 годы». Есть блок, посвященный истории Новосибирской области.

— У территории военного городка большие перспективы для развития. Там достаточно места и для реализации каких-то жилищных проектов, и для строительства коммерческих развлекательных и спортивных объектов. Вопрос упирается в необходимость развития транспортной инфраструктуры района, в ближайшее время мы будем его решать, — прокомментировал врио губернатора Андрей Травников на встрече с журналистами 7 ноября.

Первый музейно-выставочный комплекс такого формата был открыт в Москве в 2015 году. Идея создания выставки принадлежит ответственному секретарю патриаршего совета по культуре епископу Егорьевскому Тихону Шевкунову, и была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным. В 2016 году Новосибирская область вошла в число 10 пилотных регионов, где были запроектированы подобные выставки. Накануне в ряде СМИ прошла информация о том, что открытие комплекса может посетить президент РФ Владимир Путин.

— На сегодняшний день у меня нет подтверждения об участии президента в открытии парка, — прокомментировал Андрей Травников.