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18:03 (мск), источник: Kommersant.uz

В 13 больницах Намангана внедрена система «Электронная поликлиника»

Во 13 семейных поликлиниках Намангана внедрена система «Электронная поликлиника». Она внедрена при сотрудничестве центра «Узмединфо» при Минздраве и областного управления здравоохранения.

Источник: Kommersant.uz

Поликлиники оснащены необходимыми информационно-коммуникационными технологиями, осуществлено подключение к локальной сети.

«Автоматизированная информационная система, работающая в режиме онлайн, первой среди областей была задействована в семейных поликлиниках Намангана. Система “Электронная поликлиника” разработана для создания удобств для населения. Система позволят вносить в электронную базу корпоративной системы Минздрава все медицинские карты, открытые на жителей махаллей, которые обслуживают поликлиники. Иными словами, при необходимости получения медицинской помощи пациент, находясь в другой области или городе, может обращаться в любое учреждение из первичной медико-санитарной помощи. Его медицинская карта будет иметься в компьютерах всех семейных поликлиник страны», — сказал представитель центра «Узмединфо» Н. Сотволдиев в интервью УзА.

Отныне, пациенты могут через интернет узнать график работы нужного врача и записаться на прием. Сведения о диагнозе, поставленном врачом в ходе приема, автоматически вносятся в базу отчетов.

Через данную систему граждане могут выражать свою благодарность врачам и медсестрам, высказывать свои предложения и мнения касательно их деятельности. Еще один важный момент — анализ поступивших в «Электронную поликлинику» обращений, пожеланий, а также благодарности или жалобы помогут справедливо оценивать результаты деятельности врачей и средних медицинских работников.

На очередном этапе система «Электронная поликлиника» будет установлена в районных многопрофильных центральных поликлиниках. Затем ею будут охвачены сельские семейные поликлиники. Так, в ближайшие дни такие современные услуги будут предоставлены жителям Нарынского, Мингбулакского, Чартакского и Янгикурганского районов.

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