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14:59 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Митинг, посвященный столетию Октябрьской революции, состоялся в Иркутске

Фоторепортаж.

Торжества, посвященные столетию Великой Октябрьской социалистической революции, начались в Иркутске с возложения цветов к мемориальному комплексу на месте бывшей братской могилы красногвардейцев — защитников Белого дома сегодня, 7 ноября. Затем несколько сотен человек прошествовали по улице Карла Маркса к памятнику Ленина, где состоялся митинг-концерт.

Открывая его, губернатор Иркутской области Сергей Левченко назвал Октябрьскую революцию крупнейшим событием ХХ века, оказавшим огромное влияние на весь мир. Участники митинга также возложили цветы и гирлянду к памятнику Ленина. Затем состоялась церемония принятия в пионеры, ряды областной организации пополняли девять школьников. Фоторепортаж с торжественного мероприятия представляет ИА IrkutskMedia.

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