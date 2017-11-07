Митинг, посвященный столетию Октябрьской революции, состоялся в Иркутске

Торжества, посвященные столетию Великой Октябрьской социалистической революции, начались в Иркутске с возложения цветов к мемориальному комплексу на месте бывшей братской могилы красногвардейцев — защитников Белого дома сегодня, 7 ноября. Затем несколько сотен человек прошествовали по улице Карла Маркса к памятнику Ленина, где состоялся митинг-концерт.